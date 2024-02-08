Bloomberg: Евросоюз готовится к победе Трампа на выборах президента США

Еврокомиссия начала оценку последствий президентских выборов в США, особое внимание уделяется сценарию, в котором победит Дональд Трамп. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Стиль политика становится все более агрессивным, европейским странам следует подготовиться, пояснил высокопоставленный чиновник, знакомый с ходом подготовки. В Брюсселе продумывают реакцию на любые торговые ограничения, которые может принять Белый дом.

По данным агентства, Трамп обдумывает введение новых рестрикций в отношении торговли с ЕС, если вернется в Белый дом. Речь идет о введении минимального тарифа в размере 10% и контрмеры против европейских налогов на цифровые услуги.

Во время первого президентского срока Трамп повысил пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза - в 25% и 10% соответственно с целью защиты американской промышленности. говорится в сообщении

ЕС ввел тарифные меры на импорт различных товаров из США. Вскоре после того, как президентом стал Джо Байден, эти таможенные тарифы были частично отменены.

Руководство ЕС считает, что даже после отмены части тарифов ситуация осталась несправедливой: европейские экспортеры тратят на пошлины $350 млрд ежегодно. Несмотря на это, страны Евросоюза не желают повторно вводить ответные тарифы, опасаясь, что это добавит Трампу голосов избирателей.

Дополнение

Действия Байдена более миролюбивы, сотрудничество по поддержке Украины помогло восстановить трансантлантические отношения, но европейские чиновники по-прежнему считают, что торговая политика нынешнего президента США до сих пор имеет много общего с девизом Трампа "Америка прежде всего", отмечает Bloomberg.

Например, руководство ЕС было поражено программой Байдена по субсидированию "зеленых" технологий стоимостью более $390 млрд, которая дала компаниям стимул перенаправлять инвестиции из Европы в США.

Кроме того, проблемы с согласованием в конгрессе помощи Украине, Израилю и другим зарубежным партнерам вызывает опасения у стран Европы, насколько надежны США независимо от того, кто является президентом.

Байден обвинил Трампа в задержке выделения помощи Украине