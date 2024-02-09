В США судьи поставили под сомнение исключение Трампа из выборов

За прошедшие сутки в Верховном суде США состоялись длительные дебаты по делу о дисквалификации Дональда Трампа с выборов, из-за его вероятной причастности к восстанию и нападению на Капитолий.

Дело может иметь длительные последствия для будущего цикла всеобщих выборов 2024 года в США, поскольку ставит Трампа (фаворита от Республиканской партии) и судей Верховного суда США лицом к лицу перед вероятным реваншем в противостоянии с действующим президентом Джо Байденом.

Об этом передает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Верховный суд, похоже, отклонит попытку исключить Дональда Трампа из президентских выборов 2024 года, поскольку судьи, представляющие различные идеологические течения, в четверг заявили, что Конгресс, а не отдельные штаты, должен устанавливать стандарты, по которым кандидат в президенты может быть дисквалифицирован за участие в восстании, пишет издание.

Это будет первый случай, когда статус Трампа или любого другого кандидата в президенты будет рассматриваться в соответствии с этим конституционным положением о "мятеже" в высшей судебной инстанции страны, и это одно из крупнейших дел о президентских выборах, рассматривавшихся Верховным судом с 2000 года, когда он подтвердил избрание президента Джорджа Буша-младшего, а не Альберта Гора.

Во время дебатов в четверг как консервативные, так и либеральные судьи ставили под сомнение, может ли Трамп быть снова дисквалифицирован как президент из-за его попыток исправить свой проигрыш на выборах 2020 года демократу Джо Байдену, завершившихся атакой на Капитолий США 6 января 2021 года.

Их главная проблема заключалась в том, должен ли Конгресс действовать до того, как штаты смогут ссылаться на конституционное положение, которое было принято после Гражданской войны, чтобы помешать бывшим чиновникам, которые "участвовали в восстании", снова занимать должности. Были также вопросы о том, подпадает ли под положение президент.

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Окончательное решение по Трампу в значительной степени положит конец попыткам в Колорадо, Мэнни и других штатах не допустить появления его имени в избирательных бюллетенях. Судьи могут действовать быстро, - тогда решение появится до "супервторника" 5 марта, когда в Колорадо, Мэнни и 13 других штатах состоятся праймериз.

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Трампа представляет Джонатан Ф. Митчелл, который выступал по делам в Верховном суде и работал на юридических факультетах Стэнфордского университета, Техасского университета, Чикагского университета и Университета Джорджа Мейсона.

Митчелл утверждал, что бунт в Капитолии не был восстанием, а даже если и был, то Трамп не принимал в нем непосредственного участия.

Трамп, выступая перед журналистами после слушаний, назвал аргументацию Верховного суда "прекрасной вещью для пересмотра во многих отношениях".

Я надеюсь, что демократия в этой стране будет продолжаться - сказал он журналистам в своем клубе Мар-а-Лаго во Флориде.

Напомним,

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