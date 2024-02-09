В США судьи поставили под сомнение исключение Трампа из выборов

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  147057 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  174089 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  179832 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  196333 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  241444 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  257835 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  234943 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

В США судьи поставили под сомнение исключение Трампа из выборов

Верховный суд США, похоже, откажется лишать Дональда Трампа права баллотироваться в президенты в 2024 году из-за его участия в беспорядках в Капитолии 6 января, ставя под сомнение то, что штаты или Конгресс имеют полномочия устанавливать такие стандарты.

Новости Мира •   •  8738 просмотра
В США судьи поставили под сомнение исключение Трампа из выборов

Байден принимает Шольца на фоне беспокойства в Европе ситуацией в Вашингтоне по финансированию Украины - AP

Канцлер Германии Олаф Шольц встречается с президентом США Джо Байденом, на фоне беспокойства относительно блокирования Конгрессом новой помощи Украине и необходимости продолжения поддержки Украины в противостоянии с Россией.

Война •   •  12839 просмотра
Байден принимает Шольца на фоне беспокойства в Европе ситуацией в Вашингтоне по финансированию Украины - AP

В США после крушения вертолета пять пропавших морпехов найдены мертвыми

Пятеро морских пехотинцев, которые находились на борту пропавшего вертолета, разбившегося в Калифорнии, были найдены мертвыми.

Новости Мира •   •  7450 просмотра
В США после крушения вертолета пять пропавших морпехов найдены мертвыми

"Очередное военное преступление рф" - Лубинец отреагировал на планы россиян создать первый на ВОТ "Центр юнармейской подготовки"

Планы россиян создать первый "Центр юнармейской подготовки" в оккупированном Мелитополе нарушают международное право и считаются очередным военным преступлением по мнению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Война •   •  10979 просмотра
"Очередное военное преступление рф" - Лубинец отреагировал на планы россиян создать первый на ВОТ "Центр юнармейской подготовки"

Украина должна получить первый транш в рамках нового пакета ЕС на 50 млрд евро в течение нескольких недель - FT

Европейский Союз надеется выделить Украине первый транш нового пакета финансовой поддержки в 50 миллиардов евро в течение нескольких недель, но дальнейшие выплаты будут зависеть от выполнения Украиной требований по проведению реформ.

Экономика •   •  15991 просмотра
Украина должна получить первый транш в рамках нового пакета ЕС на 50 млрд евро в течение нескольких недель - FT

Заболеваемость ОРВИ среди детей выросла за неделю более чем на 30% - Минздрав

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями среди детей за неделю выросла на 31%, превысив эпидемический порог в четырех областях Украины, сообщает министерство здравоохранения.

Общество •   •  13038 просмотра
Заболеваемость ОРВИ среди детей выросла за неделю более чем на 30% - Минздрав

На левобережье Херсонской области существенно снизилась интенсивность атак рф - Гуменюк

Украинские войска продолжают отражать атаки российских войск в Херсонской области, количество попыток штурма которых уменьшилось, враг избегает использования бронетехники из-за больших потерь.

Война •   •  15443 просмотра
На левобережье Херсонской области существенно снизилась интенсивность атак рф - Гуменюк

Чиновников Гоструда задержали на взятке в полмиллиона гривен

Должностных лиц государственной службы по вопросам труда задержали за вымогательство полмиллиона гривен от предприятия за избежание внеплановой проверки.

Криминал и ЧП •   •  13690 просмотра
Чиновников Гоструда задержали на взятке в полмиллиона гривен

Количество пострадавших из-за войны детей возросло

Более 500 украинских детей погибли и более 1200 получили ранения в результате продолжающегося российского вторжения.

Война •   •  17662 просмотра
Количество пострадавших из-за войны детей возросло

Враг за сутки ударил по 24 населенным пунктам Запорожской области: стрелял из авиации и артиллерии, атаковал более 50 дронами

За минувшие сутки российские военные атаковали 24 населенных пункта в Запорожской области, нанеся более 156 ударов из авиации, артиллерии и более 50 беспилотников.

Война •   •  19366 просмотра
Враг за сутки ударил по 24 населенным пунктам Запорожской области: стрелял из авиации и артиллерии, атаковал более 50 дронами