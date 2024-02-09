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Трамп побеждает на праймериз в Неваде

Трамп побеждает на праймериз в Неваде

Киев  •  УНН

09 февраль 2024, 08:48  •  12626 просмотра

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Дональд Трамп получил почти все голоса республиканцев на праймериз в штате Невада и 26 делегатов, что еще больше закрепило его статус лидера на номинацию от Республиканской партии в 2024 году.

Бывший президент Дональд Трамп победил на республиканских президентских кокусах в Неваде в четверг. Он получил почти 100 процентов голосов избирателей и смог обеспечить себе по меньшей мере 25 из 26 голосов делегатов от штата. Последний серьезный соперник Трампа Никки Хейли, бывший губернатор Южной Каролины, баллотировалась во вторник, но получила меньше голосов, чем вариант "ни один из вышеупомянутых".

Об этом сообщает УНН со ссылкой на France24.

Детали

Дональд Трамп победил на праймериз республиканцев, его победа в Неваде была ожидаемой, поскольку его последнего заметного соперника не было в бюллетене.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли финишировала по варианту "ни один из этих кандидатов".

По информации СМИ, Трамп выиграет большинство, если не всех, из 26 делегатов от штата. Ему нужно собрать 1215 делегатов, чтобы официально получить выдвижение от партии, и он может достичь этого количества в марте.

Из Невады борьба за победу на выборах от Республиканской партии переходит к праймериз в Южной Каролине, на родине Хейли, которые состоятся 24 февраля. Трамп остается популярным в глубоко консервативном штате, но Хейли, которая дважды побеждала на выборах губернатора Южной Каролины, надеется, что ее местные корни дадут ей преимущество.

Трамп рассчитывает на массовое привлечение делегатов во время супервторника 5 марта, что приблизит его к тому, чтобы стать вероятным кандидатом от Республиканской партии.

Напомним,

Верховный суд США, похоже, откажется лишать Дональда Трампа права баллотироваться в президенты в 2024 году из-за его участия в беспорядках в Капитолии 6 января, ставя под сомнение то, что штаты или Конгресс имеют полномочия устанавливать такие стандарты.

Тем временем, канцлер Германии Олаф Шольц встречается с президентом США Джо Байденом, на фоне беспокойства относительно блокирования Конгрессом новой помощи Украине и необходимости продолжения поддержки Украины в противостоянии с Россией.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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Трамп перемагає на праймеріз у Неваді
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Трамп побеждает на праймериз в Неваде

Дональд Трамп получил почти все голоса республиканцев на праймериз в штате Невада и 26 делегатов, что еще больше закрепило его статус лидера на номинацию от Республиканской партии в 2024 году.

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