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Сенатор Мітч Макконнелл йде у відставку з поста лідера республіканців

Київ • УНН

 • 22468 перегляди

Сенатор Мітч Макконнелл з Кентуккі оголосив, що піде у відставку з посади лідера республіканців у Сенаті в листопаді 2024 року після майже двох десятиліть на цій посаді.

Сенатор Мітч Макконнелл йде у відставку з поста лідера республіканців

Один із найважливіших політиків-республіканців, сенатор Мітч Макконнелл із Кентуккі, заявив у середу, що піде у відставку зі своєї керівної посади, після майже двох десятиліть, у листопаді 2024 року. Про це передає УНН із посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Лідером фракції республіканців США, який найдовше пропрацював у Сенаті, після майже двох десятиліть Мітч Макконнелл планує покинути посаду в листопаді 2024 року. Останнім часом у нього виникли занепокоєння щодо його здоров'я.

Минулого тижня йому виповнилося 82 роки.

Один з найменш цінованих талантів у житті - знати, коли потрібно переходити до наступного розділу свого життя

 - сказав Макконнелл у своїй заяві.

Однак він залишиться звичайним сенатором до закінчення свого терміну в січні 2027 року.

Доповнення

Макконнелл працює в Сенаті з 1985 року. За даними Палати представників Конгресу, з 2006 року він дев'ять разів обирався лідером республіканців - як лідер більшості або меншості, залежно від результатів відповідних парламентських виборів і місць партій у Сенаті.

Мітч Макконнелл вважається одним з найважливіших гравців у політиці США.

В нього складні стосунки з колишнім президентом Дональдом Трампом – ЗМІ повідомляють що політики посварилися, коли Трамп продовжував поширювати інформацію про сфальсифіковані вибори через кілька місяців після його поразки Джо Байдену в 2020 році.

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Провідний республіканець у Сенаті США намагався розвіяти занепокоєння щодо свого здоров'я. Втім, під час виступу минулого року Макконнелл замовк на середині речення. За цим послідувало близько 20 секунд мовчання, поки його колеги по партії не запитали, чи все з ним гаразд. Зрештою, його вивели з поля зору камер.

Поважний вік провідних американських політиків завжди є предметом дискусій. Джо Байден є найстаршим президентом США всіх часів і прагне до другого терміну на посаді. Наступник Макконнелла може бути особливо важливим з огляду на те, що на пост президент США претендує 78-річний Дональд Трамп.

Нагадаємо

Верховний суд США погодився розглянути апеляцію Дональда Трампа на рішення, згідно з яким він не має імунітету у справі про нібито спробу скасувати результати виборів 2020 року.

Трамп і Байден виграли свої праймеріз у Мічигані, причому Трамп збільшив свою перевагу над Ніккі Хейлі в боротьбі за республіканську номінацію, а Байден здобув важливу перемогу на боці демократів.

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