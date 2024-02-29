Нідерланди після заяв Франції не виключили можливість відправки військ до України
Київ • УНН
Нідерланди не виключають відправки військ в Україну у складі НАТО або міжнародної коаліції, про це заявив командувач голландської армії Онно Ейхельсхайм.
Командувач військами Нідерландів Онно Ейхелшейм заявив, що поки не на часі говорити про можливість того, щоб Нідерланди надсилали військових до України, однак вказав, що всі варіанти мають залишатись відкритими. Про це повідомляє NL Times, пише УНН.
Гадаю, ми маємо тримати всі варіанти відкритими, щоб подивитись як найкраще підтримувати Україну,
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Ейшелхейм припустив, що військові Нідерландів могли б прибути до України в рамках НАТО, або союзу з 10-15 країн. Однак зараз є інші шляхи допомоги Україні, включаючи надання збройної допомоги, каже посадовець.
Є інші варіанти, крім того, щоб вже думати про захід туди військових у формах країн НАТО,
Нагадаємо
26 лютого президент Франції Еммануель Макрон припустив можливість спрямування французьких військ до України. "Зараз нема згоди щодо офіційного, санкціонованого відрядження сухопутних військ. Але в перспективі нічого не треба виключати".
У французькому міністерстві закордонних справ роз'яснили у вівторок, що французькі військові не братимуть участь в бойових діях, але могли б допомогти в розмінуванні, кіберзахисті, виробництві зброї.
"Жодних солдатів на українській землі": Шольц відкинув міркування Макрона щодо можливості відправки військ в Україну27.02.24, 14:39 • 26775 переглядiв