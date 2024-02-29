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Нидерланды после заявлений Франции не исключили возможность отправки войск в Украину

Нидерланды после заявлений Франции не исключили возможность отправки войск в Украину

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 08:03  •  12082 просмотра

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Нидерланды не исключают отправки войск в Украину в составе НАТО или международной коалиции, об этом заявил командующий голландской армии Онно Эйхельсхайм.

Командующий войсками Нидерландов Онно Эйхелшейм заявил, что пока не время говорить о возможности того, чтобы Нидерланды присылали военных в Украину, однако указал, что все варианты должны оставаться открытыми. Об этом сообщает NL Times, пишет УНН.

Думаю, мы должны держать все варианты открытыми, чтобы посмотреть как лучше всего поддерживать Украину,

- цитирует Эйхелшейма голландское издание.

Детали

Эйшелхейм предположил, что военные Нидерландов могли бы прибыть в Украину в рамках НАТО, или союза из 10-15 стран. Однако сейчас есть другие пути помощи Украине, включая предоставление вооруженной помощи, говорит чиновник.

Есть другие варианты, кроме того, чтобы уже думать о заходе туда военных в формах стран НАТО,

- говорит он.

Напомним

26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность направления французских войск в Украину. "Сейчас нет согласия относительно официальной, санкционированной командировки сухопутных войск. Но в перспективе ничего не надо исключать".

Во французском министерстве иностранных дел разъяснили во вторник, что французские военные не будут участвовать в боевых действиях, но могли бы помочь в разминировании, киберзащите, производстве оружия.

"Никаких солдат на украинской земле": Шольц отверг соображения Макрона о возможности отправки войск в Украину27 февраля 2024, 12:39 • 23893 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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Нідерланди після заяв Франції не виключили можливість відправки військ до України
After France's statements, the Netherlands did not rule out the possibility of sending troops to Ukraine
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