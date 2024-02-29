Нидерланды после заявлений Франции не исключили возможность отправки войск в Украину
Киев • УНН
Нидерланды не исключают отправки войск в Украину в составе НАТО или международной коалиции, об этом заявил командующий голландской армии Онно Эйхельсхайм.
Командующий войсками Нидерландов Онно Эйхелшейм заявил, что пока не время говорить о возможности того, чтобы Нидерланды присылали военных в Украину, однако указал, что все варианты должны оставаться открытыми. Об этом сообщает NL Times, пишет УНН.
Думаю, мы должны держать все варианты открытыми, чтобы посмотреть как лучше всего поддерживать Украину,
Детали
Эйшелхейм предположил, что военные Нидерландов могли бы прибыть в Украину в рамках НАТО, или союза из 10-15 стран. Однако сейчас есть другие пути помощи Украине, включая предоставление вооруженной помощи, говорит чиновник.
Есть другие варианты, кроме того, чтобы уже думать о заходе туда военных в формах стран НАТО,
Напомним
26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность направления французских войск в Украину. "Сейчас нет согласия относительно официальной, санкционированной командировки сухопутных войск. Но в перспективе ничего не надо исключать".
Во французском министерстве иностранных дел разъяснили во вторник, что французские военные не будут участвовать в боевых действиях, но могли бы помочь в разминировании, киберзащите, производстве оружия.
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Нидерланды после заявлений Франции не исключили возможность отправки войск в Украину
Нидерланды не исключают отправки войск в Украину в составе НАТО или международной коалиции, об этом заявил командующий голландской армии Онно Эйхельсхайм.
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