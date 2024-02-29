Нидерланды после заявлений Франции не исключили возможность отправки войск в Украину

Командующий войсками Нидерландов Онно Эйхелшейм заявил, что пока не время говорить о возможности того, чтобы Нидерланды присылали военных в Украину, однако указал, что все варианты должны оставаться открытыми. Об этом сообщает NL Times, пишет УНН.

Думаю, мы должны держать все варианты открытыми, чтобы посмотреть как лучше всего поддерживать Украину, - цитирует Эйхелшейма голландское издание.

Детали

Эйшелхейм предположил, что военные Нидерландов могли бы прибыть в Украину в рамках НАТО, или союза из 10-15 стран. Однако сейчас есть другие пути помощи Украине, включая предоставление вооруженной помощи, говорит чиновник.

Есть другие варианты, кроме того, чтобы уже думать о заходе туда военных в формах стран НАТО, - говорит он.

Напомним

26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность направления французских войск в Украину. "Сейчас нет согласия относительно официальной, санкционированной командировки сухопутных войск. Но в перспективе ничего не надо исключать".



Во французском министерстве иностранных дел разъяснили во вторник, что французские военные не будут участвовать в боевых действиях, но могли бы помочь в разминировании, киберзащите, производстве оружия.

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