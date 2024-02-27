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"Никаких солдат на украинской земле": Шольц отверг соображения Макрона о возможности отправки войск в Украину

"Никаких солдат на украинской земле": Шольц отверг соображения Макрона о возможности отправки войск в Украину

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 12:39  •  14085 просмотра

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Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита во Фрайбург четко отверг соображения президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск в Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц явно отверг соображения президента Франции Эммануэля Макрона по отправке западных войск в Украину. Во время визита во Фрайбург Шольц прокомментировал это в заявлении, пишет УНН со ссылкой на Die Welt.

Детали

Канцлер Олаф Шольц, как указано, противоречил президенту Франции Макрону, сказав, что на конференции по Украине в Париже была договоренность, "что на украинской земле не будет никаких сухопутных войск, никаких солдат, направленных туда европейскими государствами или странами НАТО". Это также касается будущего, сказал Шольц во вторник во время визита во Фрайбург.

Шольц также подчеркнул, что западным солдатам "не разрешается принимать активное участие в военных действиях" даже из их родных стран. Оппозицию по введению западных войск в Украину разделяют союзники, сказал Шольц. Он сослался на обсуждение на конференции по Украине накануне в Париже: там "очень единодушное" мнение "по этому вопросу".

Дополнение

26 февраля во время завершения конференции по вопросам Украины в Париже Макрон заявил, что не стоит исключать отправку западных войск в Украину.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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"Никаких солдат на украинской земле": Шольц отверг соображения Макрона о возможности отправки войск в Украину

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