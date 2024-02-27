"Жодних солдатів на українській землі": Шольц відкинув міркування Макрона щодо можливості відправки військ в Україну
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Фрайбурга чітко відкинув міркування президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливості відправки західних військ в Україну.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц явно відкинув міркування президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправлення західних військ в Україну. Під час візиту до Фрайбурга Шольц прокоментував це у заяві, пише УНН з посиланням на Die Welt.
Деталі
Канцлер Олаф Шольц, як вказано, заперечив президенту Франції Макрону, сказавши, що на конференції по Україні у Парижі була домовленість, "що на українській землі не буде жодних сухопутних військ, жодних солдатів, надісланих туди європейськими державами чи країнами НАТО". Це також стосується майбутнього, сказав Шольц у вівторок під час візиту до Фрайбурга.
Шольц також підкреслив, що західним солдатам "не дозволяється брати активну участь у військових діях" навіть з їхніх рідних країн. Опозицію щодо введення західних військ в Україну поділяють союзники, сказав Шольц. Він послався на обговорення на конференції по Україні напередодні в Парижі: там "дуже одностайна" думка "щодо цього питання".
Доповнення
26 лютого під час завершення конференції з питань України в Парижі Макрон заявив, що не варто виключати відправку західних військ в Україну.