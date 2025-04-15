Фрайбург-ім-Брайсгау

Глава МЗС Франції заявив про відсутность розколу між Берліном та Парижем

Міністр закордонних справ Франції запевнив, що між Францією та Німеччиною немає конфлікту в питаннях підтримки України, незважаючи на розбіжності між Макроном та Шольцем щодо постачання зброї.