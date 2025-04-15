Фрайбург-ім-Брайсгау

Міністр закордонних справ Франції запевнив, що між Францією та Німеччиною немає конфлікту в питаннях підтримки України, незважаючи
на розбіжності між Макроном та Шольцем щодо постачання зброї.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Фрайбурга чітко відкинув міркування президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливості відправки західних військ в Україну.
В 1/16 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" зустрінеться з марсельським "Олімпіком", перший матч відбудеться 15 лютого, а матч-відповідь - 22 лютого.