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Глава МЗС Франції заявив про відсутность розколу між Берліном та Парижем

Київ • УНН

 • 102702 перегляди

Міністр закордонних справ Франції запевнив, що між Францією та Німеччиною немає конфлікту в питаннях підтримки України, незважаючи на розбіжності між Макроном та Шольцем щодо постачання зброї.

Глава МЗС Франції заявив про відсутность розколу між Берліном та Парижем

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне запевнив, що жодного франко-німецького конфлікту немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на Europe1.

Деталі

Глава французької дипломатії вважає, що між Францією та Німеччиною немає поділу, незважаючи на очевидні розбіжності між президентом Еммануелем Макроном та канцлером Олафом Шольцом щодо питання України.

Франко-німецького конфлікту немає, ми згодні з 80% питань

- запевняє Сежурне в інтерв'ю газеті Le Monde.

Під час конференції на підтримку Києва, організованої Парижем у понеділок, глава французької держави, схоже, побічно напав на такі країни, як Німеччина, яка тривалий час вагалася з постачанням певних видів важкого озброєння Києву.

Я розмовляв з моєю німецькою колегою Анналеною Бербок, ми побачимося наступного вівторка в Парижі. Є бажання поговорити один з одним

 - заявив Сежурне.

"Тут немає жодної драми, оскільки ми маємо одну мету – підтримати Україну", – також підкреслив він.

Доповнення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Фрайбурга відкинув міркування президента Франції Еммануеля Макрона про можливість відправлення західних військ в Україну.

26 лютого під час завершення конференції з питань України у Парижі Макрон заявив, що не варто виключати відправлення західних військ до України.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
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Еммануель Макрон
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