"Не можемо допустити суперечки. Це небезпечно для України": у партії Шольца стурбовані незгодою між ним і Макроном

Напруженість у німецько-французьких відносинах викликає занепокоєння серед соціал-демократів із партії канцлера Олафа Шольца, оскільки це небезпечно для України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Spiegel.

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Повідомляється, що між Олафом Шольцем і Еммануелем Макроном справи йдуть не дуже добре.

Напруженість у німецько-французьких відносинах викликає занепокоєння серед соціал-демократів.

Голова комітету Бундестагу із закордонних справ Міхаель Рот очікує, що канцлер ФРН Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон об'єднають зусилля.

Ми не можемо допустити франко-німецької суперечки. Це небезпечно для України - сказав Рот.

Соціал-демократ заявив, що існує "глибоке нерозуміння один одного".

"Канцлер має рацію, що Франція повинна зробити більше. Україна зараз потребує прагматичної та швидкої допомоги, особливо в боєприпасах і засобах протиповітряної оборони", - сказав Рот.

За його словами, в Європі зараз люди ховаються один за одним, "а кремль посміхається".

Зазначається, що німецько-французькі відносини, мабуть, досягли нижньої точки. За підсумками української конференції в Парижі на початку тижня Макрон заявив, що не слід виключати відправлення західних військ в Україну. Шольц явно виступив проти цього і підтвердив у середу: "Як канцлер Німеччини я не відправлятиму солдатів із нашого Бундесверу в Україну".

У канцлерів від СДПН завжди були виняткові відносини з президентами Франції, сказав політик СДПН Аксель Шефер.

"Між Віллі Брандтом і Жоржем Помпіду, Гельмутом Шмідтом і Валері Жискаром д'Естеном, Герхардом Шредером і Жаком Шираком. Коли справа доходить до військових питань, Федеративна Республіка повинна поводитися інакше, ніж Франція. Відносини працюють у повсякденному житті, але Макрон залежить від Шольца", - сказав Шефер.

Шефер зазначив, що одна тільки Франція навряд чи має економічну міць, щоб лідирувати в Європі.

За його словами, Шольц тепер має взяти на себе роль лідера в Європі, як він це зробив у суперечці з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Доповнення

26 лютого під час завершення конференції з питань України в Парижі Макрон заявив, що не варто виключати відправлення західних військ в Україну.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Фрайбурга чітко відкинув міркування президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливості відправки західних військ в Україну.