"Не можемо допустити суперечки. Це небезпечно для України": у партії Шольца стурбовані незгодою між ним і Макроном
Київ • УНН
Напружені відносини між канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франції Еммануелем Макроном через їхні різні підходи до підтримки України турбують німецьких соціал-демократів.
Напруженість у німецько-французьких відносинах викликає занепокоєння серед соціал-демократів із партії канцлера Олафа Шольца, оскільки це небезпечно для України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Spiegel.
Деталі
Повідомляється, що між Олафом Шольцем і Еммануелем Макроном справи йдуть не дуже добре.
Напруженість у німецько-французьких відносинах викликає занепокоєння серед соціал-демократів.
Голова комітету Бундестагу із закордонних справ Міхаель Рот очікує, що канцлер ФРН Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон об'єднають зусилля.
Ми не можемо допустити франко-німецької суперечки. Це небезпечно для України
Соціал-демократ заявив, що існує "глибоке нерозуміння один одного".
"Канцлер має рацію, що Франція повинна зробити більше. Україна зараз потребує прагматичної та швидкої допомоги, особливо в боєприпасах і засобах протиповітряної оборони", - сказав Рот.
За його словами, в Європі зараз люди ховаються один за одним, "а кремль посміхається".
Зазначається, що німецько-французькі відносини, мабуть, досягли нижньої точки. За підсумками української конференції в Парижі на початку тижня Макрон заявив, що не слід виключати відправлення західних військ в Україну. Шольц явно виступив проти цього і підтвердив у середу: "Як канцлер Німеччини я не відправлятиму солдатів із нашого Бундесверу в Україну".
У канцлерів від СДПН завжди були виняткові відносини з президентами Франції, сказав політик СДПН Аксель Шефер.
"Між Віллі Брандтом і Жоржем Помпіду, Гельмутом Шмідтом і Валері Жискаром д'Естеном, Герхардом Шредером і Жаком Шираком. Коли справа доходить до військових питань, Федеративна Республіка повинна поводитися інакше, ніж Франція. Відносини працюють у повсякденному житті, але Макрон залежить від Шольца", - сказав Шефер.
Шефер зазначив, що одна тільки Франція навряд чи має економічну міць, щоб лідирувати в Європі.
За його словами, Шольц тепер має взяти на себе роль лідера в Європі, як він це зробив у суперечці з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
Доповнення
26 лютого під час завершення конференції з питань України в Парижі Макрон заявив, що не варто виключати відправлення західних військ в Україну.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Фрайбурга чітко відкинув міркування президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливості відправки західних військ в Україну.