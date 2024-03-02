"Не можем допустить спора. Это опасно для Украины": в партии Шольца обеспокоены несогласием между ним и Макроном

Напряженность в германо-французских отношениях вызывает беспокойство среди социал-демократов из партии канцлера Олафа Шольца, так как это опасно для Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Spiegel.

Детали

Сообщается, что между Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном дела идут не очень хорошо.

Напряженность в германо-французских отношениях вызывает беспокойство среди социал-демократов.

Председатель комитета Бундестага по иностранным делам Михаэль Рот ожидает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон объединят усилия.

Мы не можем допустить франко-германского спора. Это опасно для Украины - сказал Рот.

Социал-демократ заявил, что существует "глубокое непонимание друг друга".

"Канцлер прав, что Франция должна сделать больше. Украина сейчас нуждается в прагматичной и быстрой помощи, особенно в боеприпасах и средствах противовоздушной обороны", - сказал Рот.

По его словам, в Европе сейчас люди прячутся друг за другом, "а кремль ухмыляется".

Отмечается, что германо-французские отношения, по-видимому, достигли нижней точки. По итогам украинской конференции в Париже в начале недели Макрон заявил, что не следует исключать отправку западных войск в Украину. Шольц явно выступил против этого и подтвердил в среду: "Как канцлер Германии, я не буду отправлять солдат из нашего Бундесвера в Украину".

У канцлеров от СДПГ всегда были исключительные отношения с президентами Франции, сказал европейский политик СДПГ Аксель Шефер.

"Между Вилли Брандтом и Жоржем Помпиду, Гельмутом Шмидтом и Валери Жискаром д'Эстеном, Герхардом Шредером и Жаком Шираком. Когда дело доходит до военных вопросов, Федеративная Республика должна вести себя иначе, чем Франция. Отношения работают в повседневной жизни, но Макрон зависит от Шольца", - сказал Шефер.

Шефер отметил, что одна только Франция вряд ли обладает экономической мощью, чтобы лидировать в Европе.

По его словам, Шольц теперь должен взять на себя роль лидера в Европе, как он это сделал в споре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Дополнение

26 февраля во время завершения конференции по вопросам Украины в Париже Макрон заявил, что не стоит исключать отправку западных войск в Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита во Фрайбург четко отверг соображения президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск в Украину.