"Не можем допустить спора. Это опасно для Украины": в партии Шольца обеспокоены несогласием между ним и Макроном
Киев • УНН
Напряженные отношения между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за их разных подходов к поддержке Украины беспокоят немецких социал-демократов.
Напряженность в германо-французских отношениях вызывает беспокойство среди социал-демократов из партии канцлера Олафа Шольца, так как это опасно для Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Spiegel.
Детали
Сообщается, что между Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном дела идут не очень хорошо.
Напряженность в германо-французских отношениях вызывает беспокойство среди социал-демократов.
Председатель комитета Бундестага по иностранным делам Михаэль Рот ожидает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон объединят усилия.
Мы не можем допустить франко-германского спора. Это опасно для Украины
Социал-демократ заявил, что существует "глубокое непонимание друг друга".
"Канцлер прав, что Франция должна сделать больше. Украина сейчас нуждается в прагматичной и быстрой помощи, особенно в боеприпасах и средствах противовоздушной обороны", - сказал Рот.
По его словам, в Европе сейчас люди прячутся друг за другом, "а кремль ухмыляется".
Отмечается, что германо-французские отношения, по-видимому, достигли нижней точки. По итогам украинской конференции в Париже в начале недели Макрон заявил, что не следует исключать отправку западных войск в Украину. Шольц явно выступил против этого и подтвердил в среду: "Как канцлер Германии, я не буду отправлять солдат из нашего Бундесвера в Украину".
У канцлеров от СДПГ всегда были исключительные отношения с президентами Франции, сказал европейский политик СДПГ Аксель Шефер.
"Между Вилли Брандтом и Жоржем Помпиду, Гельмутом Шмидтом и Валери Жискаром д'Эстеном, Герхардом Шредером и Жаком Шираком. Когда дело доходит до военных вопросов, Федеративная Республика должна вести себя иначе, чем Франция. Отношения работают в повседневной жизни, но Макрон зависит от Шольца", - сказал Шефер.
Шефер отметил, что одна только Франция вряд ли обладает экономической мощью, чтобы лидировать в Европе.
По его словам, Шольц теперь должен взять на себя роль лидера в Европе, как он это сделал в споре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Дополнение
26 февраля во время завершения конференции по вопросам Украины в Париже Макрон заявил, что не стоит исключать отправку западных войск в Украину.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита во Фрайбург четко отверг соображения президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск в Украину.
"Не можем допустить спора. Это опасно для Украины": в партии Шольца обеспокоены несогласием между ним и Макроном
Напряженные отношения между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за их разных подходов к поддержке Украины беспокоят немецких социал-демократов.
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