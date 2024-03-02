Глава МИД Франции заявил об отсутствии раскола между Берлином и Парижем

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заверил, что никакого франко-германского конфликта нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Europe1.

Детали

Глава французской дипломатии считает, что между Францией и Германией нет разделения, несмотря на очевидные разногласия между президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Олафом Шольцом по вопросу Украины.

Франко-германского конфликта нет, мы согласны по 80% вопросов - уверяет Сежурне в интервью газете Le Monde.

Во время конференции в поддержку Киева, организованной Парижем в понедельник, глава французского государства, похоже, косвенно напал на такие страны, как Германия, которая долгое время колебалась с поставкой определенных видов тяжелого вооружения Киеву.

Я разговаривал с моей немецкой коллегой Анналеной Бербок, мы увидимся в следующий вторник в Париже. Есть желание поговорить друг с другом - заявил Сежурне.

"Здесь нет никакой драмы, поскольку мы имеем одну цель - поддержать Украину", - также подчеркнул он.

Дополнение

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита во Фрайбург отверг рассуждения президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск в Украину.

26 февраля во время завершения конференции по вопросам Украины в Париже Макрон заявил, что не стоит исключать отправку западных войск в Украину.

"Не можем допустить спора. Это опасно для Украины": в партии Шольца обеспокоены несогласием между ним и Макроном