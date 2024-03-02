Глава МИД Франции заявил об отсутствии раскола между Берлином и Парижем
Министр иностранных дел Франции заверил, что между Францией и Германией нет конфликта в вопросах поддержки Украины, несмотря на разногласия между Макроном и Шольцем по поставкам оружия.
В ГУР отреагировали на заявление рф о готовности отдать "тела" с Ил-76
В ГУР заявили, что заявление России о готовности вернуть тела со сбитого самолета Ил-76 не является чем-то новым, поскольку Украина требовала международного расследования этого инцидента, но Россия отказалась.
Костин об ударе по Одессе: целенаправленная атака на жилой дом
Генеральный прокурор Украины заявил, что россияне намеренно атаковали жилой дом в Одессе, который не находился вблизи военных объектов.
Силы обороны с дрона уничтожили российский склад боеприпасов на оккупированном левобережье Херсонщины
Украинские военные уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированном городе Олешки Херсонской области, который находится на левом берегу Днепра.
ГУР о взрыве возле электроподстанции в рф: есть неравнодушные граждане
В ГУР отмечают, что в россии продолжается деградация инфраструктуры и ответственность за взрывы на предприятиях лежит, в частности на российской власти.
россияне из артиллерии атаковали село на Запорожье: погиб человек
Оккупационные войска рф осуществили артиллерийский обстрел села Приморское, что в Запорожье. В результате атаки россиян погиб один человек.
Шольц прокомментировал вероятную утечку разговора офицеров Бундесвера
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вероятная утечка записи онлайн-конференции высокопоставленных офицеров ВВС Германии тщательно и быстро выясняется.
На Херсонщине в результате российского обстрела ранены двое полицейских
рф обстреливала правобережье Херсонской области из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, танков и атаковали беспилотниками. В результате атаки были ранены двое полицейских.
Минобороны испытывает "плавучие бронежилеты"
Министерство обороны Украины начало испытания новых модульных бронежилетов, которые функционируют как спасательный жилет при контакте с водой, чтобы спасти жизни военнослужащих.
В окрестностях Нетешина установят блок-посты: въезд и выезд из города ограничивают
Город-спутник Хмельницкой атомной электростанции Нетешин частично ограничит въезд и выезд из города через контрольно-пропускные пункты, но разрешит въезд по утвержденным маршрутам в связи с введением военного положения в Украине.