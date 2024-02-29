Президент Аргентини обіцяє платформу підтримки України в Латинській Америці
Київ • УНН
Президент Аргентини Хав'єр Мілей планує провести латиноамериканський саміт у 2024 році, щоб підтримати Україну, яка веде боротьбу проти російської агресії.
Хавʼєр Мілей заявив, що не пізніше цього року має відбутися "саміт Латинської Америки на підтримку України", що стало заявою, яка може мати різне сприйняття в регіоні, оскільки деякі лідери країн у Південній та Центральній Америці поки "не примикають ні до однієї зі сторін".
Про це пише FT, передає УНН.
Президент-лібертаріанець Аргентини Хав'єр Мілей, економіст і екс-телевізійний експерт, заявив, що віддає пріоритет альянсам із "країнами, що захищають свободу", включно зі США, Ізраїлем, а також Україною, якій він передав два військових вертольоти для протидії російській агресії.
Важливо, що Мілей продовжує заяви на підтримку України.
Як пише Файненшл таймс, лідер Аргентини планує провести "саміт підтримки Латинської Америки" для України у 2024 році, - це підкреслює істотну відмінність від інших регіональних лідерів, таких як Луїс Інасіу Лула да Сілва з Бразилії та Андрес Мануель Лопес Обрадор з Мексики. Мексика та Бразилія поки що займають більш нейтральну позицію у відношенні до сторін російсько-української війни.
Затриманий російський олігарх Чуркін просить політичного притулку в Аргентині 06.02.24, 01:12 • 29955 переглядiв
Слід додати, що найважливішим союзом для Аргентини є США. Крім того, МВФ, який має надати уряду Мілея найближчими кількома роками кредит у мільярди доларів.
Наступного дня Мілей полетів до Меріленду, щоб виступити на консервативній політичній конференції, і обійняв за лаштунками суперника президента Джо Байдена на виборах 2024 року Дональда Трампа.
Я сподіваюся, що наступного разу [коли ми зустрінемося], ви будете президентом
Нагадаємо
Андрій Єрмак обговорив з Каріною Мілей реалізацію українсько-аргентинських домовленостей та заплановані взаємні візити. Вони також обговорили українську формулу миру та потенційний саміт Україна-Латинська Америка.
Новий президент Аргентини Хав'єр Мілей розіграв у соціальних мережах свою останню зарплату депутата, а також запровадив план значної економії протягом першого тижня, включаючи скорочення кількості міністерств і планування скорочень у державному секторі.
Китай прокоментував заяву Макрона про можливу відправку військ до України29.02.24, 09:35 • 32152 перегляди