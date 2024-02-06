Затриманий російський олігарх Чуркін просить політичного притулку в Аргентині
Київ • УНН
Ігор Чуркін, затриманий в Аргентині за запитом України, попросив там політичного притулку.
Затриманий на запит України росіянин Ігор Чуркін подав прохання про політичний притулок в Аргентині. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
Адвокат російського громадянина Ігоря Чуркіна, затриманого в Аргентині на запит України, подав заяву щодо надання політичного притулку своєму клієнту.
Завідувач консульського відділу посольства рф в Аргентині Наталія Пустовалова повідомила, що консульський відділ готовий надати юридичну допомогу Ігорю Чуркіну в межах своєї компетенції.
Додамо
Раніше Державне бюро розслідувань України оголосило про затримання сина російського бізнесмена Ігоря Чуркіна в Аргентині, який підозрюваний у скоєнні кримінального правопорушення в Україні.
Син російського олігарха Чуркіна затриманий в Аргентині за підозрою в шахрайстві з метою збереження бізнесу в Україні01.02.24, 12:49 • 32563 перегляди