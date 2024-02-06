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Затриманий російський олігарх Чуркін просить політичного притулку в Аргентині

Затриманий російський олігарх Чуркін просить політичного притулку в Аргентині

Київ • УНН

 • 29953 перегляди

Ігор Чуркін, затриманий в Аргентині за запитом України, попросив там політичного притулку.

Затриманий на запит України росіянин Ігор Чуркін подав прохання про політичний притулок в Аргентині. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Адвокат російського громадянина Ігоря Чуркіна, затриманого в Аргентині на запит України, подав заяву щодо надання політичного притулку своєму клієнту.

Завідувач консульського відділу посольства рф в Аргентині Наталія Пустовалова повідомила, що консульський відділ готовий надати юридичну допомогу Ігорю Чуркіну в межах своєї компетенції.

Додамо

Раніше Державне бюро розслідувань України оголосило про затримання сина російського бізнесмена Ігоря Чуркіна в Аргентині, який підозрюваний у скоєнні кримінального правопорушення в Україні.

Син російського олігарха Чуркіна затриманий в Аргентині за підозрою в шахрайстві з метою збереження бізнесу в Україні01.02.24, 12:49 • 32563 перегляди

Юлія Котвицька

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