Затриманий російський олігарх Чуркін просить політичного притулку в Аргентині

Затриманий на запит України росіянин Ігор Чуркін подав прохання про політичний притулок в Аргентині. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Адвокат російського громадянина Ігоря Чуркіна, затриманого в Аргентині на запит України, подав заяву щодо надання політичного притулку своєму клієнту.

Завідувач консульського відділу посольства рф в Аргентині Наталія Пустовалова повідомила, що консульський відділ готовий надати юридичну допомогу Ігорю Чуркіну в межах своєї компетенції.

Додамо

Раніше Державне бюро розслідувань України оголосило про затримання сина російського бізнесмена Ігоря Чуркіна в Аргентині, який підозрюваний у скоєнні кримінального правопорушення в Україні.

Син російського олігарха Чуркіна затриманий в Аргентині за підозрою в шахрайстві з метою збереження бізнесу в Україні