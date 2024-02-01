Син російського олігарха Чуркіна затриманий в Аргентині за підозрою в шахрайстві з метою збереження бізнесу в Україні
Київ • УНН
Син російського олігарха Ігоря Чуркіна був затриманий в Аргентині за спробу шахрайським шляхом зберегти контроль над бізнесом в Україні за допомогою кредиту державного банку.
В Аргентині правоохоронці затримали сина російського олігарха, який оманою намагався зберегти бізнес в Україні, повідомляє пресслужба ДБР, пише УНН.
На підставі зібраних ДБР доказів правоохоронними органами Аргентинської Республіки затримано сина російського бізнесмена Ігоря Чуркіна, який намагався зберегти активи в Україні коштом державного банку
В 2022 році працівники ДБР повідомили про підозру Ігорю Чуркіну та його спільнику, які намагалися обманом зберегти майно підприємства у Львові. ТОВ "Львівські автобусні заводи" взяло значний кредит у державному банку під заставу свого майна. За даними ДБР, Чуркін, витратив гроші на власний розсуд та відмовився повертати кредитні кошти банку.
Також, щоб не втрачати майно підприємства, яке перебувало у заставі, бізнесмен розробив схему блокування проведення аукціону з продажу заставного майна українським банком.
"Підконтрольний олігарху керівник підприємства, під контролем сина олігарха, подав до поліції завідомо неправдиву заяву про нібито вчинення кримінального правопорушення представниками банку. Він звинуватив службових осіб установи у вигаданому особливо тяжкому правопорушенні. Така заява стала підставою для реєстрації кримінального провадження та накладення арешту на заставне майно", - повідомляє ДБР.
Громадянину росії повідомлено про підозру за статтею 383 КК України (завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, поєднані з обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині).
Своєю чергою керівник підприємства, який на вимогу росіянина повідомив про завідомо неправдивий злочин, був визнаний судом винним та отримав покарання у вигляді позбавлення волі протягом 2-х років (зі звільненням від основного покарання із випробування строком в 1 рік).
Наразі вирішується питання щодо екстрадиції росіянина до України.
Через обхід санкцій та шахрайство у Лондоні затримали колишнього гауляйтера Севастополя дмитра овсяннікова - The Times01.02.24, 10:27 • 25591 перегляд