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Сын российского олигарха Чуркина задержан в Аргентине по подозрению в мошенничестве с целью сохранения бизнес-активов в Украине

Сын российского олигарха Чуркина задержан в Аргентине по подозрению в мошенничестве с целью сохранения бизнес-активов в Украине

Киев  •  УНН

01 февраль 2024, 10:49  •  22884 просмотра

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Сын российского олигарха Игоря Чуркина был задержан в Аргентине за попытку мошенническим путем сохранить контроль над бизнесом в Украине с помощью кредита государственного банка.

В Аргентине правоохранители задержали сына российского олигарха, который обманом пытался сохранить бизнес в Украине, сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН

На основании собранных ГБР доказательств правоохранительными органами Аргентинской Республики задержан сын российского бизнесмена Игоря Чуркина, который пытался сохранить активы в Украине за счет государственного банка

- говорится в сообщении ГБР.

В 2022 году работники ГБР сообщили о подозрении Игорю Чуркину и его сообщнику, которые пытались обманом сохранить имущество предприятия во Львове. ООО "Львовские автобусные заводы" взяло значительный кредит в государственном банке под залог своего имущества. По данным ГБР, Чуркин, потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банку. 

Также, чтобы не терять имущество предприятия, которое находилось в залоге, бизнесмен разработал схему блокирования проведения аукциона по продаже залогового имущества украинским банком. 

"Подконтрольный олигарху руководитель предприятия, под контролем сына олигарха, подал в полицию заведомо ложное заявление о якобы совершении уголовного преступления представителями банка. Он обвинил должностных лиц учреждения в вымышленном особо тяжком правонарушении. Такое заявление стало основанием для регистрации уголовного производства и наложения ареста на залоговое имущество", - сообщает ГБР. 

Гражданину россии сообщено о подозрении по статье 383 УК Украины (заведомо ложное сообщение органу досудебного расследования о совершении уголовного преступления, соединенные с обвинением лица в особо тяжком преступлении).

В свою очередь руководитель предприятия, который по требованию россиянина сообщил о заведомо ложном преступлении, был признан судом виновным и получил наказание в виде лишения свободы в течение 2-х лет (с освобождением от основного наказания с испытанием сроком в 1 год).

Сейчас решается вопрос об экстрадиции россиянина в Украину.

Из-за обхода санкций и мошенничества в Лондоне задержали бывшего гауляйтера Севастополя дмитрия овсянникова - The Times01 февраль 2024, 08:27 • 18856 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧПНовости Мира
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Син російського олігарха Чуркіна затриманий в Аргентині за підозрою в шахрайстві з метою збереження бізнесу в Україні
Son of Russian oligarch Churkin detained in Argentina on suspicion of fraud to preserve business assets in Ukraine
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Сын российского олигарха Чуркина задержан в Аргентине по подозрению в мошенничестве с целью сохранения бизнес-активов в Украине

Сын российского олигарха Игоря Чуркина был задержан в Аргентине за попытку мошенническим путем сохранить контроль над бизнесом в Украине с помощью кредита государственного банка.

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