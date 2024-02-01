Сын российского олигарха Чуркина задержан в Аргентине по подозрению в мошенничестве с целью сохранения бизнес-активов в Украине
Киев • УНН
Сын российского олигарха Игоря Чуркина был задержан в Аргентине за попытку мошенническим путем сохранить контроль над бизнесом в Украине с помощью кредита государственного банка.
В Аргентине правоохранители задержали сына российского олигарха, который обманом пытался сохранить бизнес в Украине, сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.
На основании собранных ГБР доказательств правоохранительными органами Аргентинской Республики задержан сын российского бизнесмена Игоря Чуркина, который пытался сохранить активы в Украине за счет государственного банка
В 2022 году работники ГБР сообщили о подозрении Игорю Чуркину и его сообщнику, которые пытались обманом сохранить имущество предприятия во Львове. ООО "Львовские автобусные заводы" взяло значительный кредит в государственном банке под залог своего имущества. По данным ГБР, Чуркин, потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банку.
Также, чтобы не терять имущество предприятия, которое находилось в залоге, бизнесмен разработал схему блокирования проведения аукциона по продаже залогового имущества украинским банком.
"Подконтрольный олигарху руководитель предприятия, под контролем сына олигарха, подал в полицию заведомо ложное заявление о якобы совершении уголовного преступления представителями банка. Он обвинил должностных лиц учреждения в вымышленном особо тяжком правонарушении. Такое заявление стало основанием для регистрации уголовного производства и наложения ареста на залоговое имущество", - сообщает ГБР.
Гражданину россии сообщено о подозрении по статье 383 УК Украины (заведомо ложное сообщение органу досудебного расследования о совершении уголовного преступления, соединенные с обвинением лица в особо тяжком преступлении).
В свою очередь руководитель предприятия, который по требованию россиянина сообщил о заведомо ложном преступлении, был признан судом виновным и получил наказание в виде лишения свободы в течение 2-х лет (с освобождением от основного наказания с испытанием сроком в 1 год).
Сейчас решается вопрос об экстрадиции россиянина в Украину.
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Сын российского олигарха Чуркина задержан в Аргентине по подозрению в мошенничестве с целью сохранения бизнес-активов в Украине
Сын российского олигарха Игоря Чуркина был задержан в Аргентине за попытку мошенническим путем сохранить контроль над бизнесом в Украине с помощью кредита государственного банка.
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