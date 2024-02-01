Из-за обхода санкций и мошенничества в Лондоне задержали бывшего гауляйтера Севастополя дмитрия овсянникова - The Times

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
  •  114555 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
  •  140142 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
  •  147869 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Эксклюзив
Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  148537 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

Эксклюзив
Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
30.01.24  •  169344 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

Эксклюзив
Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
30.01.24  •  170815 просмотра

Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

Эксклюзив
Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
30.01.24  •  151343 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

Эксклюзив
Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
30.01.24  •  141581 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

Эксклюзив
Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30.01.24  •  138477 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

Эксклюзив
Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30.01.24  •  131462 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
the-timesThe Times
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
ukrainaУкраина
sevastopolСевастополь
londonЛондон
Loading...
Новости по теме

Из-за обхода санкций и мошенничества в Лондоне задержали бывшего гауляйтера Севастополя дмитрия овсянникова - The Times

Бывший российский чиновник задержан в Лондоне по обвинению в нарушении британских санкций и отмывании денег. Сейчас он арестован и ждет решения суда в тюрьме.

Война •   •  7008 просмотра
Из-за обхода санкций и мошенничества в Лондоне задержали бывшего гауляйтера Севастополя дмитрия овсянникова - The Times

"Мы не боимся войны": Иран предупредил США, что не оставит без ответа любую атаку

Иран предупреждает, что решительно ответит на любую атаку США и не потерпит угроз в ответ на атаку баллистической ракетой американской базы в Иордании, в результате которой погибли трое американских солдат.

Новости Мира •   •  5646 просмотра
"Мы не боимся войны": Иран предупредил США, что не оставит без ответа любую атаку

россияне создают новые военные базы в Мариуполе - Андрющенко

россияне создают новые военные базы вблизи гражданских районов в Приморском районе Мариуполя, о чем сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

Война •   •  8294 просмотра
россияне создают новые военные базы в Мариуполе - Андрющенко

Бизнес в условиях войны: победительница конкурса "Роби своє" рассказала, как развивает бизнес на деоккупированной территории

Житель деоккупированного пгт Низы Сумской области выиграл бизнес-конкурс и открыл кофейню, чтобы поднять настроение местным жителям.

Общество •   •  7670 просмотра
Бизнес в условиях войны: победительница конкурса "Роби своє" рассказала, как развивает бизнес на деоккупированной территории

Игнат уверен, что до конца года Украина получит первые самолеты F-16

Спикер Военно-воздушных сил Украины заявил, что страна получит первые истребители F-16 от союзников до конца 2024 года, на фоне того, что украинские пилоты сейчас проходят подготовку на этих самолетах, в частности, в Дании.

Война •   •  12600 просмотра
Игнат уверен, что до конца года Украина получит первые самолеты F-16

Соединенные Штаты заявляют, что предотвратили масштабную кибератаку, к которой причастен Китай

Правительство США утверждает, что предотвратило масштабную кибератаку с участием Китая, нейтрализовав сеть Volt Typhoon, которая якобы была нацелена на гражданскую инфраструктуру США и имела связи с Китаем.

Новости Мира •   •  10766 просмотра
Соединенные Штаты заявляют, что предотвратили масштабную кибератаку, к которой причастен Китай

Глава Минфина США заявила, что позиция Конгресса по финансированию Украины принесет победу путину

Министр финансов США Джанет Йеллен обратится к Конгрессу с призывом поддержать Украину, заявив, что если этого не сделать, то путин одержит победу.

Политика •   •  12689 просмотра
Глава Минфина США заявила, что позиция Конгресса по финансированию Украины принесет победу путину

Зеленский подпишет указ об увольнении Залужного до конца недели - CNN

Ожидается, что до конца недели Президент Зеленский подпишет указ об увольнении Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Война •   •  21065 просмотра
Зеленский подпишет указ об увольнении Залужного до конца недели - CNN

В Сумской области за ночь пять обстрелов: россияне били из артиллерии, СПГ, миномета, сбросили четыре мины

За ночь российские войска 29 раз обстреляли пять громад Сумской области.

Война •   •  18630 просмотра
В Сумской области за ночь пять обстрелов: россияне били из артиллерии, СПГ, миномета, сбросили четыре мины

Спикер Палаты представителей США сказал, что законопроект о границе и помощи Украине "вероятно" разделят - СМИ

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил лидерам парламентов стран Балтии, что законопроект о дополнительной помощи США для Украины и реформы политики в отношении границы будет разделен, а окончательное решение будет зависеть от предложений участников переговоров в Сенате.

Война •   •  21548 просмотра
Спикер Палаты представителей США сказал, что законопроект о границе и помощи Украине "вероятно" разделят - СМИ