Из-за обхода санкций и мошенничества в Лондоне задержали бывшего гауляйтера Севастополя дмитрия овсянникова - The Times

В Лондоне задержали экс-гауляйтера временно оккупированного Севастополя и экс-заместителя министра промышленности россии дмитрия овсянникова. Как сообщает газета The Times, его подозревают в нарушении санкционного законодательства, передает УНН.

Детали

Бывшего российского чиновника задержало Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) в его лондонском доме. Сейчас он содержится в одной из лондонских тюрем, имеет статус арестованного и предстанет перед судом 20 февраля.

Британское агентство по борьбе с преступностью выдвинуло овсянникову обвинения в нарушении санкций и отмывании денег. Сообщается, что он открыл счет в Лондонском банке и сделал по меньшей мере четыре платежа на общую сумму 65 тысяч фунтов стерлингов, а также хранил 77,5 тысяч фунтов стерлингов наличных, полученных преступным путем.

овсянников является санкционным лицом в Великобритании, что накладывает ограничения на его доступ к деньгам и финансовым услугам - отмечает The Times.

Великобритания ввела санкции против овсянникова в конце 2020 года. Его активы были заморожены. В марте 2022 года добавили запрет на пользование трастовыми услугами.

В 2017 году Евросоюз также вносил овсянникова в санкционный список из-за "действий, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Но осенью 2022 года, через несколько месяцев после полномасштабного российского вторжения в Украину, ему удалось добиться отмены ограничений. Он заявил, что давно не занимает государственных постов и несет из-за санкций "реальные убытки", в частности не может вести бизнес на территории Евросоюза.

В 2023 году овсянников был исключен из санкционного списка Евросоюза по решению суда ЕС. Суд мотивировал это тем, что чиновник больше не занимает должности, за работу на которых он попал под санкции.

Из британского санкционного списка его не исключали.

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овсянников возглавлял временно оккупированный Севастополь с 2017 по 2019 год. До этого и после этого он был заместителем российского министра промышленности и торговли. В 2020 году его сняли с должности и уволили из правительства. По утверждению СМИ, причина была в скандале с непристойным поведением в одном из российских аэропортов. Тогда в отношении него составили административный протокол и оштрафовали, а затем сняли с должности заместителя министра и исключили из провластной партии.

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