Российский бизнесмен в Брюсселе, связанный с ГРУ, поставляет оборонное оборудование в РФ в обход санкций - The Insider

Эксклюзив
В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
  •  125167 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

Эксклюзив
Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
26 январь 2024, 13:10  •  180527 просмотра

Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  189982 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  179287 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  212926 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  223679 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  199615 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  203811 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Эксклюзив
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  204505 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  172411 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Российский бизнесмен в Брюсселе, связанный с ГРУ, поставляет оборонное оборудование в РФ в обход санкций - The Insider

Гражданин России Виктор Лабин живет в Брюсселе вблизи офисов ЕС и НАТО. Через свою бельгийскую компанию он поставляет российским оборонным фирмам западное оборудование в обход санкций. Российская компания его сына Руслана импортирует и обслуживает инструменты, используемые в российском военном производстве.

Война •   •  4650 просмотра
Российский бизнесмен в Брюсселе, связанный с ГРУ, поставляет оборонное оборудование в РФ в обход санкций - The Insider

Кризис в Техасе является продолжением предвыборной гонки - эксперт

Кризис в Техасе связан с межпартийным конфликтом из-за безопасности границы и помощи Украине. Однако это не "гражданская война".

Новости Мира •   •  4169 просмотра
Кризис в Техасе является продолжением предвыборной гонки - эксперт

КНДР запустила несколько крылатых ракет

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет со своего восточного побережья в воскресенье утром. Это произошло через несколько дней после того, как Северная Корея провела испытания новых стратегических крылатых ракет со своего западного побережья в начале этой недели.

Новости Мира •   •  4971 просмотра
КНДР запустила несколько крылатых ракет

Украинский флот заинтересован в британских кораблях - Неижпапа

Командующий ВМС Украины заявил, что они с радостью примут два британских фрегата, которые Великобритания планирует вывести из эксплуатации в 2024 году из-за нехватки моряков. Министр обороны Великобритании ранее заявлял, что 2024 год станет решающим для судьбы Украины и что Великобритания продолжит поддерживать Киев.

Война •   •  9638 просмотра
Украинский флот заинтересован в британских кораблях - Неижпапа

На Багамах зафиксировали массовые убийства туристов

Посольство США предупредило о бандитских нападениях и убийствах туристов на Багамских островах, жертвами которых в этом году стали 18 человек. Посольство посоветовало туристам избегать сопротивления нападавшим и быть особенно осторожными в восточной части Нассау.

Новости Мира •   •  9195 просмотра
На Багамах зафиксировали массовые убийства туристов

WP: Россия ищет новых союзников, чтобы подорвать Запад

Россия считает, что растущие связи с Китаем и развивающимися странами позволяют ей бросить вызов финансовой системе, в которой доминируют США, и Западу. Российские документы свидетельствуют о планах подорвать доллар и создать новый финансовый порядок, в котором не будут доминировать США.

Война •   •  13605 просмотра
WP: Россия ищет новых союзников, чтобы подорвать Запад

Рано утром в воскресенье в районе Токио произошло землетрясение магнитудой 4,8; угрозы цунами нет, разрушений нет

В воскресенье утром в Токио и прилегающих районах произошло землетрясение магнитудой 4,8 баллов. Японское метеорологическое агентство сообщило, что землетрясение произошло в 8:59 утра по местному времени в северной части Токийского залива на глубине 80 км. Предупреждение о цунами не объявлялось, сообщений о жертвах или значительных разрушениях не поступало, хотя некоторые транзитные услуги были ненадолго задержаны.

Общество •   •  9950 просмотра
Рано утром в воскресенье в районе Токио произошло землетрясение магнитудой 4,8; угрозы цунами нет, разрушений нет

Британия предлагает план завершения войны в Газе - Financial Times

Великобритания предложила план из пяти пунктов для прекращения войны между Израилем и ХАМАСом. План предусматривает немедленную паузу в боевых действиях, что приведет к переговорам о постоянном прекращении огня и устойчивом мире.

Новости Мира •   •  8787 просмотра
Британия предлагает план завершения войны в Газе - Financial Times

Верещук хочет установить ограничения на вечеринки на время войны

Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, обратилась к владельцам развлекательных заведений и местной власти с призывом ограничить проведение провокационных вечеринок в военное время после скандала вокруг "голых вечеринок" в Закарпатской области. Она считает, что нельзя допускать определенных вещей, когда одни люди воюют на фронте, а другие должны проявлять солидарность.

Общество •   •  13586 просмотра
Верещук хочет установить ограничения на вечеринки на время войны

Демографическая ситуация в Украине кризисная, но не критическая - эксперт

По словам заместителя директора Института Птухи, демографическая ситуация в Украине является критической, но еще не достигла критической точки. Ключевыми проблемами являются высокая смертность, быстрое снижение рождаемости и значительный отток мигрантов из-за войны - более 6 миллионов украинцев сейчас находятся за границей. Трудно точно спрогнозировать будущее демографическое развитие.

Общество •   •  13519 просмотра
Демографическая ситуация в Украине кризисная, но не критическая - эксперт