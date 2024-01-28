Российский бизнесмен в Брюсселе, связанный с ГРУ, поставляет оборонное оборудование в РФ в обход санкций - The Insider

Гражданин России Виктор Лабин, вероятно, связанный с Минобороны РФ и российской разведкой, живет в Брюсселе всего в нескольких километрах от офисов Еврокомиссии и НАТО и оттуда поставляет всю российскую оборонку Кремлю, избегая европейских санкций. Об этом говорится в расследовании The Insider, передает УНН.

Детали

Лабин поселился в Бельгии по меньшей мере с 2000 года и имеет там свою компанию Groupe d'investissement Financier. При этом как пишет издание, "один из его сыновей помогает ему вести бизнес, а другой - организует в Европе протестные акции в поддержку Кремля".

Так, сын Виктора Лабина Руслан является владельцем московской фирмы "Сонатек", которая снабжает средствами измерения десятки российских оборонных предприятий.

Хотя в последние годы государственные заказы в оборонной сфере засекречены, The Insider располагает информацией о том, что фирма "Сонатек" в 2022 году оказывала услуги по поставке и обслуживанию продукции как минимум 18 предприятиям российской оборонной промышленности. "Сонатек" завозит измерительные приборы из разных стран, в том числе из Италии (Tomelleri Engineering), Германии (Messtechnik) и Великобритании (Aberlink). В России наладить импортозамещение таких приборов не удалось, поэтому российский ВПК жизненно зависит от импортной продукции, поставляемой "Сонатек" пишет издание.

Отмечается, что для поставок в Россию Лабин использует свою компанию Groupe d'investissement Financier.

Он и раньше отправлял товары напрямую в Россию, чаще всего в адрес своего же "Сонатека", но в апреле 2023 года он начал использовать фирму-прокладку из Турции с названием аналогичным своей бельгийской компании: GROUPE dinvestissement FINANCI OSBORNE и теперь поставки идут через нее.

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