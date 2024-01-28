Российский бизнесмен в Брюсселе, связанный с ГРУ, поставляет оборонное оборудование в РФ в обход санкций - The Insider
Гражданин России Виктор Лабин живет в Брюсселе вблизи офисов ЕС и НАТО. Через свою бельгийскую компанию он поставляет российским оборонным фирмам западное оборудование в обход санкций. Российская компания его сына Руслана импортирует и обслуживает инструменты, используемые в российском военном производстве.
Кризис в Техасе является продолжением предвыборной гонки - эксперт
Кризис в Техасе связан с межпартийным конфликтом из-за безопасности границы и помощи Украине. Однако это не "гражданская война".
КНДР запустила несколько крылатых ракет
Северная Корея запустила несколько крылатых ракет со своего восточного побережья в воскресенье утром. Это произошло через несколько дней после того, как Северная Корея провела испытания новых стратегических крылатых ракет со своего западного побережья в начале этой недели.
Украинский флот заинтересован в британских кораблях - Неижпапа
Командующий ВМС Украины заявил, что они с радостью примут два британских фрегата, которые Великобритания планирует вывести из эксплуатации в 2024 году из-за нехватки моряков. Министр обороны Великобритании ранее заявлял, что 2024 год станет решающим для судьбы Украины и что Великобритания продолжит поддерживать Киев.
На Багамах зафиксировали массовые убийства туристов
Посольство США предупредило о бандитских нападениях и убийствах туристов на Багамских островах, жертвами которых в этом году стали 18 человек. Посольство посоветовало туристам избегать сопротивления нападавшим и быть особенно осторожными в восточной части Нассау.
WP: Россия ищет новых союзников, чтобы подорвать Запад
Россия считает, что растущие связи с Китаем и развивающимися странами позволяют ей бросить вызов финансовой системе, в которой доминируют США, и Западу. Российские документы свидетельствуют о планах подорвать доллар и создать новый финансовый порядок, в котором не будут доминировать США.
Рано утром в воскресенье в районе Токио произошло землетрясение магнитудой 4,8; угрозы цунами нет, разрушений нет
В воскресенье утром в Токио и прилегающих районах произошло землетрясение магнитудой 4,8 баллов. Японское метеорологическое агентство сообщило, что землетрясение произошло в 8:59 утра по местному времени в северной части Токийского залива на глубине 80 км. Предупреждение о цунами не объявлялось, сообщений о жертвах или значительных разрушениях не поступало, хотя некоторые транзитные услуги были ненадолго задержаны.
Британия предлагает план завершения войны в Газе - Financial Times
Великобритания предложила план из пяти пунктов для прекращения войны между Израилем и ХАМАСом. План предусматривает немедленную паузу в боевых действиях, что приведет к переговорам о постоянном прекращении огня и устойчивом мире.
Верещук хочет установить ограничения на вечеринки на время войны
Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, обратилась к владельцам развлекательных заведений и местной власти с призывом ограничить проведение провокационных вечеринок в военное время после скандала вокруг "голых вечеринок" в Закарпатской области. Она считает, что нельзя допускать определенных вещей, когда одни люди воюют на фронте, а другие должны проявлять солидарность.
Демографическая ситуация в Украине кризисная, но не критическая - эксперт
По словам заместителя директора Института Птухи, демографическая ситуация в Украине является критической, но еще не достигла критической точки. Ключевыми проблемами являются высокая смертность, быстрое снижение рождаемости и значительный отток мигрантов из-за войны - более 6 миллионов украинцев сейчас находятся за границей. Трудно точно спрогнозировать будущее демографическое развитие.