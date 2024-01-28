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Російський бізнесмен у Брюсселі, пов'язаний з ГРУ, постачає оборонне обладнання до РФ в обхід санкцій – The Insider

Російський бізнесмен у Брюсселі, пов'язаний з ГРУ, постачає оборонне обладнання до РФ в обхід санкцій – The Insider

Київ • УНН

 • 33033 перегляди

Громадянин Росії Віктор Лабін живе в Брюсселі поблизу офісів ЄС і НАТО. Через свою бельгійську компанію він постачає російським оборонним фірмам західне обладнання в обхід санкцій. Російська компанія його сина Руслана імпортує та обслуговує інструменти, що використовуються у російському військовому виробництві.

Громадянин Росії Віктор Лабін, ймовірно, пов'язаний з Міноборони РФ і російською розвідкою, живе в Брюсселі всього за кілька кілометрів від офісів Єврокомісії і НАТО і звідти постачає всю російську оборонку Кремлю, уникаючи європейських санкцій. Про це йдеться в розслідуванні The Insider, передає УНН.

Деталі

Лабін оселився в Бельгії щонайменше з 2000 року і має там свою компанію Groupe d'investissement Financier. При цьому як пише видання, "один з його синів допомагає йому вести бізнес, а інший - організовує в Європі протестні акції на підтримку Кремля".

Так, син Віктора Лабіна Руслан є власником московської фірми "Сонатек", яка постачає засобами вимірювання десятки російських оборонних підприємств.

Хоча останніми роками державні замовлення в оборонній сфері засекречені, The Insider має інформацію про те, що фірма "Сонатек" у 2022 році надавала послуги з постачання та обслуговування продукції як мінімум 18 підприємствам російської оборонної промисловості. "Сонатек" завозить вимірювальні прилади з різних країн, в тому числі з Італії (Tomelleri Engineering), Німеччини (Messtechnik) і Великобританії (Aberlink). У Росії налагодити імпортозаміщення таких приладів не вдалося, тому російський ВПК життєво залежить від імпортної продукції, що поставляється "Сонатек"

пише видання.

Відзначається, що для поставок в Росію Лабін використовує свою компанію Groupe d'investissement Financier. 

Він і раніше відправляв товари безпосередньо в Росію, найчастіше на адресу свого ж "Сонатека", але в квітні 2023 року він почав використовувати фірму-прокладку з Туреччини з назвою аналогічною своїй бельгійській компанії: GROUPE dinvestissement FINANCI OSBORNE і тепер поставки йдуть через неї.

Агент фсб служив в лавах Нацгвардії і готував удари по київським ТЕЦ11.09.23, 09:13 • 490168 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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