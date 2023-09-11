Агент фсб служил в рядах Нацгвардии и готовил удары по киевским ТЭЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. СБУ задержала в Киеве "военного оборотня", который готовил новые удары рф по столичным ТЭЦ, передает УНН.
Детали
Служба безопасности задержала еще одного агента фсб в Киеве. Он занимался подготовкой новых воздушных атак рф по объектам критической инфраструктуры столицы.
Фигурантом является контрактник одной из воинских частей Национальной гвардии, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в январе этого года.
Чтобы привлечь военного к негласному сотрудничеству, фсб задействовала своего резидента (руководителя агентурной группы). Им оказался бывший военнослужащий Нацгвардии, который уволился со службы по состоянию здоровья и выехал в одну из европейских стран. Там он начал работать на фсб.
Находясь за пределами Украины, резидент давал указания своему агенту в Киеве. В частности, попросил собирать геолокации тепловых электростанций в столице.
Также врага интересовали сведения о техническом состоянии энергообъектов и уровне их защиты подразделениями Сил обороны.
Всю полученную информацию российский агент направлял резиденту через мессенджер в виде фотографий с описанием системы охраны.
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За каждое выполненное задание оба фигуранта получали от своего «куратора» из фсб от 100 до 1 тысяч долларов. Сумма зависела от сложности проведенной «работы» и важности добытой информации.
По имеющимся данным, разведывательные сведения нужны были оккупантам для подготовки к новым воздушным ударам по Киеву на период холодов.
Сотрудники СБУ задержали российского агента в результате многоэтапной спецоперации во время выполнения им вражеского задания.
При обысках по месту его проживания в Киеве обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).
Задержанный агент фсб находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.
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