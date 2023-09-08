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СБУ: по "гарячих слідах" затримали росіянку-коригувальницю ворожих ударів по Сумах

СБУ: по "гарячих слідах" затримали росіянку-коригувальницю ворожих ударів по Сумах

Київ • УНН

 • 563019 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Служба безпеки України у п'ятницю повідомила, що по «гарячих слідах» затримала росіянку, яка коригувала ворожі удари по Сумах у ніч на 7 вересня, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, «наведенням» російської зброї по Сумах займалась громадянка рф, яка має посвідку на проживання в Україні і тривалий час проживає у місті.

"Після початку повномасштабного вторгнення росії жінка почала дистанційно співпрацювати з головним управлінням генштабу зс країни-агресора (відомого як гру). За вказівкою воєнної розвідки рф їхня поплічниця збирала інформацію про міські об’єкти, які вважала місцями можливого перебування українських захисників", - повідомили у СБУ.

Для збору розвідданих, за даними СБУ, російська інформаторка обходила територію обласного центру нібито у власних справах або «втемну» випитувала «потрібні» відомості у своїх знайомих. Отриману інформацію відправляла ворожій спецслужбі через месенджер з координатами, вказали у спецслужбі.

Як повідомили у СБУ, фігурантка виконувала ще одне завдання російського гру – створення на території обласного центру власної агентурної мережі. Для цього підшукувала своїх «однодумців», яким пропонувала піти на співпрацю з окупантами у війні проти України.

У неї провели обшуки, вилучили мобільний телефон.

Їй повідомили про підозру за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 111 (підбурювання до державної зради в умовах воєнного стану); ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану з метою надання такої інформації представникам держави, що здійснює збройну агресію проти України, якщо воно спричинило тяжкі наслідки).

Зловмисниці загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо

Російські окупанти у ніч на четвер, 7 серпня, вгатили «шахедом» по житловому кварталу Сум, обійшлось без жертв, є пошкодження.

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