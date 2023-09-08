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СБУ: по "горячим следам" задержали россиянку-корректировщицу вражеских ударов по Сумах

СБУ: по "горячим следам" задержали россиянку-корректировщицу вражеских ударов по Сумах

Киев • УНН

 • 563015 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Служба безопасности Украины в пятницу сообщила, что по «горячим следам» задержала россиянку, которая корректировала вражеские удары по Сумах в ночь на 7 сентября, передает УНН.

Детали

По данным следствия, «наведением» российского оружия по Сумах занималась гражданка рф, которая имеет вид на жительство в Украине и длительное время проживает в городе.

"После начала полномасштабного вторжения россии женщина начала дистанционно сотрудничать с главным управлением генштаба ВС страны-агрессора (известного как гру). По указанию военной разведки рф их соратница собирала информацию о городских объектах, которые считала местами возможного пребывания украинских защитников", - сообщили в СБУ.

Для сбора разведданных, по данным СБУ, российская информаторка обходила территорию областного центра якобы по собственным делам или «втемную» выспрашивала «нужные» сведения у своих знакомых. Полученную информацию отправляла вражеской спецслужбе через мессенджер с координатами, указали в спецслужбе.

Как сообщили в СБУ, фигурантка выполняла еще одно задание российского гру – создание на территории областного центра собственной агентурной сети. Для этого подыскивала своих «единомышленников», которым предлагала пойти на сотрудничество с оккупантами в войне против Украины.

У нее провели обыски, изъяли мобильный телефон.

Ей сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 111 (подстрекательство к государственной измене в условиях военного положения); ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения с целью предоставления такой информации представителям государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, если оно повлекло тяжкие последствия).

Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.

Напомним

Российские оккупанты в ночь на четверг, 7 августа, всадили «шахедом» по жилому кварталу Сум, обошлось без жертв, есть повреждения.

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