Вночі ворожий "шахед" влучив по житловому кварталу Сум, є пошкодження

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«Сьогодні вночі відбулось влучання ворожого БпЛА типу «Shahed-136» по житловому кварталу міста Суми. На щастя, без жертв», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено 1 приватний будинок, 2 магазини та 20 квартир у багатоповерхівці.

Доповнення

Ще один БпЛА на Сумщині вдалося знищити силами ППО.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, у Сумах у ніч на четвер пролунали два вибухи.