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Ночью вражеский "шахед" попал по жилому кварталу Сум, есть повреждения

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Российские оккупанты в ночь на четверг, 7 августа, ударили «шахедом» по жилому кварталу Сум, обошлось без жертв, есть повреждения. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, пишет УНН.

Цитата

«Сегодня ночью произошло попадание вражеского БпЛА типа «Shahed-136» по жилому кварталу города Сумы. К счастью, без жертв», - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки поврежден 1 частный дом, 2 магазина и 20 квартир в многоэтажке.

Дополнение

Еще один БпЛА на Сумщине удалось уничтожить силами ПВО.

Напомним

Как сообщал УНН, в Сумах в ночь на четверг прогремели два взрыва.

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