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Через обхід санкцій та шахрайство у Лондоні затримали колишнього гауляйтера Севастополя дмитра овсяннікова - The Times

Через обхід санкцій та шахрайство у Лондоні затримали колишнього гауляйтера Севастополя дмитра овсяннікова - The Times

Київ • УНН

 • 25591 перегляди

Колишній російський чиновник затриманий у Лондоні за звинуваченням у порушенні британських санкцій та відмиванні грошей. Наразі він арештований і чекає рішення суду у в'язниці.

У Лондоні затримали ексгауляйтера тимчасово окупованого Севастополя та екс-заступника міністра промисловості росії дмитра овсяннікова. Як повідомляє газета The Times, його підозрюють у порушенні санкційного законодавства, передає УНН.

Деталі

Колишнього російського чиновника затримало Національне агентство по боротьбі зі злочинністю (NCA) у його лондонському будинку. Нині він утримується в одній із лондонських в'язниць, має статус арештованого і постане перед судом 20 лютого.

Британське агентство боротьби зі злочинністю висунуло овсяннікову звинувачення у порушенні санкцій та відмиванні грошей. Повідомляється, що він відкрив рахунок в Лондонському банку та зробив щонайменше чотири платежі на загальну суму 65 тисяч фунтів стерлінгів, а також зберігав 77,5 тисяч фунтів стерлінгів готівки, отриманої злочинним шляхом.

овсянніков є санкційною особою у Великій Британії, що накладає обмеження на його доступ до грошей та фінансових послуг

- зазначає The Times.

Велика Британія запровадила санкції проти овсяннікова наприкінці 2020 року. Його активи було заморожено. У березні 2022 року додали заборону на користування трастовими послугами.

У 2017 році Євросоюз також вносив овсяннікова до списку санкцій через "дії, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України". Але восени 2022 року, за кілька місяців після повномасштабного російського вторгнення в Україну, йому вдалося домогтися скасування обмежень. Він заявив, що давно не займає державних постів і зазнає через санкції "реальних збитків", зокрема не може вести бізнес на території Євросоюзу.

 У 2023 році овсянніков був виключений із списку санкцій Євросоюзу за рішенням суду ЄС. Суд мотивував це тим, що чиновник більше не обіймає посади, за роботу на яких він потрапив під санкції.

Із британського санкційного списку його не виключали.

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овсянніков очолював тимчасово окупований Севастополь з 2017 по 2019 рік. До цього і після цього він був заступником російського міністра промисловості та торгівлі. У 2020 році його зняли з посади і звільнили з уряду. За твердженням ЗМІ, причина була у скандалі з непристойною поведінкою в одному з російських аеропортів. Тоді щодо нього склали адміністративний протокол та оштрафували, а згодом зняли з посади заступника міністра й виключили з провладної партії.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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