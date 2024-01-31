Гроші олігарха Дерипаски на відновлення України: в держбюджет перерахували перші 32 млн грн підсанкційних коштів
Київ • УНН
Перші кошти від російського олігарха, що потрапив під санкції, перераховані до держбюджету України. Мова йде про 32 мільйони гривень санкційних активів російського олігарха Олега Дерипаски.
До держбюджету надійшли перші 32 млн грн підсанкційного російського олігарха. Судячи з повідомлення правоохоронців мова йде про арештовані минулоріч активи Олега Дерипаски. Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає УНН.
До державного бюджету перераховано 32 млн грн, арештованих минулого року за клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора. Йдеться про кошти, які перебували на депозитному рахунку Держмитслужби, та належали найбільшому в Україні виробнику металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію.
Деталі
У Фонді держмайна підтвердили, що це арештовані гроші таких колаборантів, як Ворон та Сальдо і фінанси з підприємства російського олігарха Олега Дерипаски.
Розслідуванням встановлено, що у 2000 році Миколаївський глиноземний завод був приватизований холдингом, що належить російському олігарху.
Цей холдинг є одним з найбільших в світі виробників алюмінію. Група компаній, які до нього входять, продовжує забезпечувати потреби оборонно-промислового комплексу рф, поставляючи власну продукцію для виробництва військових ракетних комплексів та іншої зброї.
На початку 2023 року за клопотанням Офісу Генерального прокурора арештовано належні вказаному товариству 32 млн грн, а у червні 2023 року набрало законної сили рішення Вищого антикорупційного суду, яким націоналізовано, в тому числі, і згадані активи.
Наразі Фондом державного майна України забезпечено фактичне перерахування цих грошових коштів до держбюджету України.
Нагадаємо
Російський олігарх Олег Дерипаска потрапив під санкціями США та ЄС, адже за ним було помічено "відмивання грошей" в інтересах президента держави-агресора.
10 січня минулого року Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення активів російського олігарха Олега Дерипаски у дохід держави.
Того ж місця правоохоронці арештували майно на 32 млн грн найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію.