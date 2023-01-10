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Мін'юст подав позов для конфіскації активів Дерипаски

Київ • УНН

 • 605045 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення активів російського олігарха Олега Дерипаски у дохід держави. Про це повідомили у міністерстві у вівторок, 10 січня, пише УНН.

Мін'юст подав позов для конфіскації активів Дерипаски

Цитата

"Мін’юст подав позов до ВАКС про застосування санкції про стягнення активів у дохід держави до Олега Дерипаски", - ідеться у повідомленні.

"Просуваємось у питанні вилучення активів російських олігархів в Україні. (...) Про які активи йде мова: ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», ТОВ «Глухівський кар’єр кварцитів», ПрАТ «Хустський кар'єр», ПрАТ «Жежелівський кар'єр», ТОВ «Гуардон України», ТОВ «Компанія «Алюміній України», ТОВ «Сервісний центр «Металург», ТОВ «ЧАС ІТ», ТОВ «Охорона МГЗ», ТОВ «Центр обліку Миколаїв», Миколаївський благодійний фонд «Центр соціальних програм», ТОВ «Запоріжалюмінторг», АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», нежитлова нерухомість, техніка тощо", - зазначила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра у Facebook.

"Як бачите, перелік вражає. Ще більше вражає, що в рф у Дерипаски серед активів є безпосередньо підприємства, які працюють на військово-промисловий комплекс країни агресора. То ж чим швидше позбавимо його ресурсів у нашій країні, тим краще. Робота кропітка й потребує ретельної координації різних державних структур, адже все має бути зроблено відповідно до законодавства", - наголосила посадовиця.

Деталі

У Мін'юсті зазначають, що Олег Дерипаска - один із найбагатших російських олігархів, мільярдер та наближений до президента рф, контролює або володіє значними частками груп компаній «Русал» (один із найбільших світових виробників алюмінію), «Базовий елемент», «Ен+ груп». Володіє військово-промисловою компанією, яка здійснює контроль над російськими підприємствами, що виготовляють бронетехніку, яку в подальшому збройні сили рф використовують у війні проти України.

"У процесі встановлення підстав на запити Мін’юсту отримано інформацію, що група металургійних підприємств «Об’єднана компанія «Русал» постачає алюмінієву продукцію російським підприємствам оборонного комплексу, які безпосередньо здійснюють розробку, виробництво і постачання для потреб збройних сил рф військової техніки, зброї та боєприпасів. При цьому частину алюмінієвої продукції виготовляють із сировини українського походження, а саме виробництва ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»", - зауважують у міністерстві.

У Мін'юсті вказують, що Дерипаска через групи пов’язаних компаній володіє значними активами в Україні: ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», ТОВ «Глухівський кар’єр кварцитів», ПрАТ «Хустський кар'єр», ПрАТ «Жежелівський кар'єр», ТОВ «Гуардон України», ТОВ «Компанія «Алюміній України», ТОВ «Сервісний центр «Металург», ТОВ «ЧАС ІТ», ТОВ «Охорона МГЗ», ТОВ «Центр обліку Миколаїв», Миколаївський благодійний фонд «Центр соціальних програм», ТОВ «Запоріжалюмінторг», АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», нежитловою нерухомістю, технікою та ін.

"До Олега Дерипаски застосовано санкції як Україною, так і США, ЄС, Великою Британією, Польщею, Швейцарською Конфедерацією, Австралією та Новою Зеландією. Із отриманих відповідей на запити Мін’юсту та згідно з міжнародними санкціями вбачається, що підсанкційна особа є громадянином рф, підтримує путінський режим, оскільки залучена до одержання вигоди від уряду росії та виробництва бронетехніки, яка застосовується країною-агресором у війні проти України. Міністерством юстиції України зібрано достатню доказову базу для звернення до ВАКС щодо стягнення його активів в Україні у дохід держави", - зауважила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра. 

Доповнення

Президент Зеленський у жовтні 2022-го ввів санкції проти Дерипаски.

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