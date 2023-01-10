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Минюст подал иск для конфискации активов Дерипаски

Киев • УНН

 • 605045 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании активов российского олигарха Олегу Дерипаски в доход государства. Об этом сообщили в министерстве во вторник, 10 января, пишет УНН.

Минюст подал иск для конфискации активов Дерипаски

Цитата

"Минюст подал иск в ВАКС о применении санкции о взыскании активов в доход государства к Олегу Дерипаске", - говорится в сообщении.

"Продвигаемся в вопросе изъятия активов российских олигархов в Украине. (...) О каких активах идет речь: ООО "Николаевский глиноземный завод", ООО "Глуховский карьер кварцитов", ЧАО "Хустский карьер", ЧАО "Жежеловский карьер", ООО "Гуардон Украины", ООО "Компания "Алюминий Украины", ООО "Сервисный центр "Металлург", ООО "ВРЕМЯ ИТ", ООО "Охрана МГО", ООО "Центр учета Николаев", Николаевский благотворительный фонд "Центр социальных программ", ООО "Запорожжаллюминторг", АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат", нежилая недвижимость, техника и т.д.", - отметила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая в Facebook.

"Как видите, перечень впечатляет. Еще больше впечатляет, что в россии у Дерипаски среди активов есть непосредственно предприятия, работающие на военно-промышленный комплекс страны агрессора. Так что чем быстрее лишим его ресурсов в нашей стране, тем лучше. Работа кропотливая и нуждается тщательной координации разных государственных структур, ведь все должно быть сделано в соответствии с законодательством", - подчеркнула чиновник.

Детали

В Минюсте отмечают, что Олег Дерипаска - один из самых богатых российских олигархов, миллиардер и приближенный к президенту россии, контролирует или владеет значительными долями групп компаний «Русал» (один из крупнейших мировых производителей алюминия), «Базовый элемент», «Эн+ групп». Владеет военно-промышленной компанией, осуществляющей контроль над российскими предприятиями, производящими бронетехнику, которую в дальнейшем вооруженные силы рф используют в войне против Украины.

"В процессе установления оснований на запросы Минюста получена информация, что группа металлургических предприятий «Объединенная компания «Русал» поставляет алюминиевую продукцию российским предприятиям оборонного комплекса, непосредственно осуществляющим разработку, производство и поставку для нужд вооруженных сил рф военной техники, оружия и боеприпасов. При этом часть алюминиевой продукции производится из сырья украинского происхождения, а именно производства ООО "Николаевский глиноземный завод", - отмечают в министерстве.

В Минюсте указывают, что Дерипаска через группы связанных компаний владеет значительными активами в Украине: ООО «Николаевский глиноземный завод», ООО «Глуховский карьер кварцитов», ЧАО «Хустский карьер», ЧАО «Жежеловский карьер» », ООО «Гуардон Украины», ООО «Компания «Алюминий Украины», ООО «Сервисный центр «Металлург», ООО «ВРЕМЯ ИТ», ООО «Охрана МГО», ООО «Центр учета Николаев», Николаевский благотворительный фонд «Центр социальных программ», ООО «Запорожолюминторг», АО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат», нежилой недвижимостью, техникой и т.д.

"В отношении Олега Дерипаски применены санкции как Украиной, так и США, ЕС, Великобританией, Польшей, Швейцарской Конфедерацией, Австралией и Новой Зеландией. Из полученных ответов на запросы Минюста и согласно международным санкциям усматривается, что подсанкционное лицо является гражданином рф, поддерживает путинский режим, поскольку привлечена к получению выгоды от правительства рф и производства бронетехники, применяемой страной-агрессором в войне против Украины. Министерством юстиции Украины собрана достаточная доказательная база для обращения в ВАКС относительно взыскания его активов в Украине в доход государства", - отметила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая.

Дополнение

Президент Зеленский в октябре 2022-го ввел санкции против Дерипаски.

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