Деньги олигарха Дерипаски на восстановление Украины: в госбюджет перечислили первые 32 млн грн подсанкционных средств
Киев • УНН
Первые средства от российского олигарха, попавшего под санкции, перечислены в госбюджет Украины. Речь идет о 32 миллионах гривен санкционных активов российского олигарха Олега Дерипаски.
В госбюджет поступили первые 32 млн грн подсанкционного российского олигарха. Судя по сообщению правоохранителей речь идет об арестованных в прошлом году активах Олега Дерипаски. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.
В государственный бюджет перечислено 32 млн грн, арестованных в прошлом году по ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора. Речь идет о средствах, которые находились на депозитном счете Гостаможслужбы, и принадлежали крупнейшему в Украине производителю металлургического глинозема и гидроксида алюминия.
Детали
В Фонде госимущества подтвердили https://www.spfu.gov.ua/ua/news/10266.html , что это арестованные деньги таких коллаборантов, как Ворон и Сальдо и финансы с предприятия российского олигарха Олега Дерипаски.
Расследованием установлено, что в 2000 году Николаевский глиноземный завод был приватизирован холдингом, принадлежащим российскому олигарху.
Этот холдинг является одним из крупнейших в мире производителей алюминия. Группа компаний, которые в него входят, продолжает обеспечивать потребности оборонно-промышленного комплекса рф, поставляя собственную продукцию для производства военных ракетных комплексов и другого оружия.
В начале 2023 года по ходатайству Офиса Генерального прокурора арестованы принадлежащие указанному обществу 32 млн грн, а в июне 2023 года вступило в законную силу решение Высшего антикоррупционного суда, которым национализированы, в том числе, и упомянутые активы.
Сейчас Фондом государственного имущества Украины обеспечено фактическое перечисление этих денежных средств в госбюджет Украины.
Напомним
Российский олигарх Олег Дерипаска попал под санкции США и ЕС, ведь за ним было замечено "отмывание денег" в интересах президента государства-агрессора.
10 января прошлого года Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании активов российского олигарха Олега Дерипаски в доход государства.
В том же месте правоохранители арестовали имущество на 32 млн грн крупнейшего в Украине производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия.
Деньги олигарха Дерипаски на восстановление Украины: в госбюджет перечислили первые 32 млн грн подсанкционных средств
Первые средства от российского олигарха, попавшего под санкции, перечислены в госбюджет Украины. Речь идет о 32 миллионах гривен санкционных активов российского олигарха Олега Дерипаски.
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