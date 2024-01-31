Деньги олигарха Дерипаски на восстановление Украины: в госбюджет перечислили первые 32 млн грн подсанкционных средств

В госбюджет поступили первые 32 млн грн подсанкционного российского олигарха. Судя по сообщению правоохранителей речь идет об арестованных в прошлом году активах Олега Дерипаски. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.

В государственный бюджет перечислено 32 млн грн, арестованных в прошлом году по ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора. Речь идет о средствах, которые находились на депозитном счете Гостаможслужбы, и принадлежали крупнейшему в Украине производителю металлургического глинозема и гидроксида алюминия. - говорится в сообщении Офиса Генпрокуратуры.

Детали

В Фонде госимущества подтвердили https://www.spfu.gov.ua/ua/news/10266.html , что это арестованные деньги таких коллаборантов, как Ворон и Сальдо и финансы с предприятия российского олигарха Олега Дерипаски.

Расследованием установлено, что в 2000 году Николаевский глиноземный завод был приватизирован холдингом, принадлежащим российскому олигарху.

Этот холдинг является одним из крупнейших в мире производителей алюминия. Группа компаний, которые в него входят, продолжает обеспечивать потребности оборонно-промышленного комплекса рф, поставляя собственную продукцию для производства военных ракетных комплексов и другого оружия.

В начале 2023 года по ходатайству Офиса Генерального прокурора арестованы принадлежащие указанному обществу 32 млн грн, а в июне 2023 года вступило в законную силу решение Высшего антикоррупционного суда, которым национализированы, в том числе, и упомянутые активы.

Сейчас Фондом государственного имущества Украины обеспечено фактическое перечисление этих денежных средств в госбюджет Украины.

Напомним

Российский олигарх Олег Дерипаска попал под санкции США и ЕС, ведь за ним было замечено "отмывание денег" в интересах президента государства-агрессора.

10 января прошлого года Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании активов российского олигарха Олега Дерипаски в доход государства.

В том же месте правоохранители арестовали имущество на 32 млн грн крупнейшего в Украине производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия.