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Задержанный российский олигарх Чуркин просит политического убежища в Аргентине

Задержанный российский олигарх Чуркин просит политического убежища в Аргентине

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 23:12  •  15886 просмотра

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Игорь Чуркин, задержанный в Аргентине по запросу Украины, попросил там политического убежища.

Задержанный по запросу Украины россиянин Игорь Чуркин подал прошение о политическом убежище в Аргентине. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Адвокат российского гражданина Игоря Чуркина, задержанного в Аргентине по запросу Украины, подал заявление о предоставлении политического убежища своему клиенту.

Заведующая консульским отделом посольства рф в Аргентине Наталья Пустовалова сообщила, что консульский отдел готов оказать юридическую помощь Игорю Чуркину в пределах своей компетенции.

Добавим

Ранее Государственное бюро расследований Украины объявило о задержании сына российского бизнесмена Игоря Чуркина в Аргентине, который подозревается в совершении уголовного правонарушения в Украине.

Сын российского олигарха Чуркина задержан в Аргентине по подозрению в мошенничестве с целью сохранения бизнес-активов в Украине01 февраль 2024, 10:49 • 29113 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаПолитикаКриминал и ЧП
Затриманий російський олігарх Чуркін просить політичного притулку в Аргентині
Detained Russian oligarch Churkin seeks political asylum in Argentina
Новости по теме

Задержанный российский олигарх Чуркин просит политического убежища в Аргентине

Игорь Чуркин, задержанный в Аргентине по запросу Украины, попросил там политического убежища.

Война •   •  15886 просмотра
Задержанный российский олигарх Чуркин просит политического убежища в Аргентине

В Канаде продлили запрет для иностранцев на покупку жилья в стране до 2027 года

Правительство Канады продлило запрет на покупку иностранцами жилья в стране еще на два года до 2027 года, чтобы ограничить рост цен на недвижимость.

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Ситуация в Авдеевке остается напряженной, поскольку российские войска активно атакуют со всех направлений, применяя различные тактики для закрепления позиций в старом городе и возле коксохимического завода, пытаясь захватить железнодорожный мост.

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Ухудшение ситуации на севере Авдеевки: оккупанты атакуют со всех направлений

лукашенко утвердил законом право военных применять огнестрельное оружие против граждан

Военные в Беларуси теперь имеют право использовать огнестрельное оружие и технику против граждан, выполняющих свои задачи, в соответствии с измененным уставом, подписанным президентом Александром Лукашенко.

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лукашенко утвердил законом право военных применять огнестрельное оружие против граждан

В Болгарии задержали правоохранителя, которого подозревают в шпионаже для россии

Болгарский правоохранитель был задержан по подозрению в шпионаже путем передачи служебной информации гражданину россии, вероятно, бывшему дипломату посольства россии в Софии.

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В Болгарии задержали правоохранителя, которого подозревают в шпионаже для россии

Буданов призывает Канаду предоставить Украине ракеты CRV7 для отбития российской агрессии

Глава украинской разведки обратился к Канаде с просьбой предоставить списанные ракеты CRV7, которые сейчас планируется уничтожить, чтобы помочь Украине защититься от российских атак, заявив, что это сэкономит канадским налогоплательщикам расходы на их уничтожение.

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Буданов призывает Канаду предоставить Украине ракеты CRV7 для отбития российской агрессии

Зеленский обсудил поддержку бизнеса и аграриев в Черкасской области

Президент Зеленский обсудил с местными властями и представителями бизнеса вопросы бизнеса и экономического развития Черкасской области.

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Зеленский обсудил поддержку бизнеса и аграриев в Черкасской области

Сумщина: армейцы рф обстреляли десять громад, есть разрушения, погибшие и раненые

Российские военные более 50 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области в Украине, повредив жилые дома и инфраструктуру и ранив 6 человек.

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Сумщина: армейцы рф обстреляли десять громад, есть разрушения, погибшие и раненые

Черное море будет безопасным для судоходства: Зеленский о реализации Формулы мира

Во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Черкасской области при Президенте Украины Владимир Зеленский заявил о намерении реализовать Украинскую формулу мира, что приведет к свободному и безопасному судоходству в Черном море.

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Черное море будет безопасным для судоходства: Зеленский о реализации Формулы мира

Семенченко уволили из СБУ из-за слежки за журналистами "Bihus.Info", наказание ждет и других причастных к скандалу правоохранителей

Руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко уволили за слежку за редакцией новостного сайта Bihus. Info.

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Семенченко уволили из СБУ из-за слежки за журналистами "Bihus.Info", наказание ждет и других причастных к скандалу правоохранителей