Задержанный российский олигарх Чуркин просит политического убежища в Аргентине

Черное море будет безопасным для судоходства: Зеленский о реализации Формулы мира

Во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Черкасской области при Президенте Украины Владимир Зеленский заявил о намерении реализовать Украинскую формулу мира, что приведет к свободному и безопасному судоходству в Черном море.