Задержанный российский олигарх Чуркин просит политического убежища в Аргентине
Киев • УНН
Игорь Чуркин, задержанный в Аргентине по запросу Украины, попросил там политического убежища.
Задержанный по запросу Украины россиянин Игорь Чуркин подал прошение о политическом убежище в Аргентине. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Адвокат российского гражданина Игоря Чуркина, задержанного в Аргентине по запросу Украины, подал заявление о предоставлении политического убежища своему клиенту.
Заведующая консульским отделом посольства рф в Аргентине Наталья Пустовалова сообщила, что консульский отдел готов оказать юридическую помощь Игорю Чуркину в пределах своей компетенции.
Добавим
Ранее Государственное бюро расследований Украины объявило о задержании сына российского бизнесмена Игоря Чуркина в Аргентине, который подозревается в совершении уголовного правонарушения в Украине.
Сын российского олигарха Чуркина задержан в Аргентине по подозрению в мошенничестве с целью сохранения бизнес-активов в Украине01 февраль 2024, 10:49 • 29113 просмотров
Задержанный российский олигарх Чуркин просит политического убежища в Аргентине
Игорь Чуркин, задержанный в Аргентине по запросу Украины, попросил там политического убежища.
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