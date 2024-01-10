Єрмак та Мілей обговорили українсько-аргентинські домовленості

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з генеральною секретаркою Офісу Президента Аргентини Каріною Мілей. Про що говорили розповіли в пресслужбі інтернет представництва Президента України, передає УНН.

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За даними інтернет представництва Президента України головною темою цієї розмови була реалізація домовленостей, досягнутих під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Аргентини та його перемовин із новообраним Президентом Хав'єром Мілеєм.

Зокрема, було анонсовано обмін візитами урядових делегацій обох країн, що мають відбутись найближчим часом. Адже такі зустрічі важливі для продовження діалогу між двома країнами.

Андрій Єрмак і Каріна Мілей також обговорили реалізацію Української формули миру. Керівник Офісу Президента запросив аргентинських представників на зустріч радників із національної безпеки та політичних радників лідерів країн, що має відбутися у Давосі.

В процесі обговорення також торкнулись питання організації саміту Україна – Латинська Америка. Зазначається, що цю ідею попередньо підтримали Президенти обох країн під час їхньої крайньої зустрічі в Буенос-Айресі.