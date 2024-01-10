Ермак и Милей обсудили украинско-аргентинские договоренности

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с генеральным секретарем Офиса Президента Аргентины Кариной Милей. О чем говорили рассказали в пресс-службе интернет представительства Президента Украины, передает УНН.

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По данным интернет представительства Президента Украины главной темой этого разговора была реализация договоренностей, достигнутых во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Аргентину и его переговоров с новоизбранным Президентом Хавьером Милеем.

В частности, был анонсирован обмен визитами правительственных делегаций обеих стран, которые должны состояться в ближайшее время. Ведь такие встречи важны для продолжения диалога между двумя странами.

Андрей Ермак и Карина Милей также обсудили реализацию Украинской формулы мира. Руководитель Офиса Президента пригласил аргентинских представителей на встречу советников по национальной безопасности и политических советников лидеров стран, которая должна состояться в Давосе.

В процессе обсуждения также коснулись вопроса организации саммита Украина - Латинская Америка. Отмечается, что эту идею предварительно поддержали Президенты обеих стран во время их крайней встречи в Буэнос-Айресе.