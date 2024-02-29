Китай прокоментував заяву Макрона про можливу відправку військ до України
Київ • УНН
Китай закликав усі сторони досягти консенсусу і створити умови для деескалації та припинення вогню в Україні.
Міністерство закордонних справ Китаю прокоментувало заяву президента Франції Еммануеля Макрона про можливість відправлення західних військ до України, закликавши всі сторони досягти консенсусу та створити умови для деескалації та припинення вогню. Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін на брифінгу 28 лютого, пише УНН.
Позиція Китаю щодо української кризи послідовна та зрозуміла. Ми закликаємо всі сторони досягти консенсусу та створити умови для деескалації та припинення вогню. Китай продовжить відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні української кризи
Контекст
26 лютого під час завершення саміту по Україні в Парижі Макрон заявив, що не варто виключати відправку західних військ в Україну.