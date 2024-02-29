Китай прокомментировал заявление Макрона о возможной отправке войск в Украину

Министерство иностранных дел Китая прокомментировало заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск в Украину, призвав все стороны достичь консенсуса и создать условия для деэскалации и прекращения огня. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин на брифинге 28 февраля, пишет УНН.

Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и понятна. Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для деэскалации и прекращения огня. Китай продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса - прокомментировала спикер МИД КНР заявление Макрона о том, что возможность отправки западных войск в Украину не исключается.

Контекст

26 февраля во время завершения саммита по Украине в Париже Макрон заявил, что не стоит исключать отправку западных войск в Украину.