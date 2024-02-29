Китай прокомментировал заявление Макрона о возможной отправке войск в Украину
Китай призвал все стороны достичь консенсуса и создать условия для деэскалации и прекращения огня в Украине.
Суд штата Иллинойс запретил Трампу участвовать в праймериз
Суд штата Иллинойс запретил бывшему президенту Дональду Трампу участвовать в республиканских праймериз из-за его роли в подстрекательстве к мятежу в Капитолии США 6 января, вступление этого решения было отложено, чтобы дать возможность подать апелляцию.
россияне за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты Донетчины: два человека погибли, четверо ранены
Два человека погибли и четверо получили ранения в результате российских обстрелов населенных пунктов Северск и Переездное Донецкой области 28 февраля.
Нам здесь жить: Киевстар и "Повернись живим" передали оборудование для разминирования
Нам здесь жить: Киевстар и "Повернись живим" передали оборудование для разминирования.
Враг ночью ударил по Волчанску на Харьковщине: за сутки из-за атак рф погибли четыре человека
Четыре человека погибли и еще шестеро получили ранения за последние сутки в Харьковской области в результате российских атак.
Оккупанты попали в объект критической инфраструктуры в Херсоне, за сутки в области из-за обстрелов погиб один человек
В результате российских обстрелов в Херсонской области погиб один человек, повреждена критически важная инфраструктура.
Новая Зеландия ввела новые санкции против россии
Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против 61 российского лица и компании в ответ на вторжение россии в Украину.
Сегодня Международный день редких заболеваний
Международный день редких заболеваний отмечается 29 февраля с целью повышения осведомленности о редких заболеваниях и их влиянии на жизнь людей.
Еще плюс 1150 оккупантов и 23 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага
Генеральный штаб Украины уточнил потери россии с начала вторжения 24 февраля: более 413 760 военнослужащих погибло, 6 593 танка уничтожено, а также сотни единиц другой военной техники.
Особенно напряженная ситуация на Авдеевском и Запорожском направлениях: Сырский посетил район боевых действий и принял ряд решений
Ситуация остается сложной на многих участках линии фронта, особенно напряженными являются бои на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские войска пытаются захватить такие населенные пункты, как Тоненькое и Орловка.