Президент Аргентины обещает платформу поддержки Украины в Латинской Америке
Президент Аргентины Хавьер Милей планирует провести латиноамериканский саммит в 2024 году, чтобы поддержать Украину, которая ведет борьбу против российской агрессии.
В россии пожаловались на ночную атаку БПЛА на курскую область
рф утверждает, что в ночь на 29 февраля уничтожила БПЛА в курской области.
Блокада на границе с Польшей: в очередях 2200 грузовиков, есть существенные снижения количества пересечений - Демченко
Польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска на границе с Украиной, что привело к накоплению около 2200 грузовиков в очередях и значительному уменьшению количества пересечений фур.
Китай прокомментировал заявление Макрона о возможной отправке войск в Украину
Китай призвал все стороны достичь консенсуса и создать условия для деэскалации и прекращения огня в Украине.
Суд штата Иллинойс запретил Трампу участвовать в праймериз
Суд штата Иллинойс запретил бывшему президенту Дональду Трампу участвовать в республиканских праймериз из-за его роли в подстрекательстве к мятежу в Капитолии США 6 января, вступление этого решения было отложено, чтобы дать возможность подать апелляцию.
россияне за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты Донетчины: два человека погибли, четверо ранены
Два человека погибли и четверо получили ранения в результате российских обстрелов населенных пунктов Северск и Переездное Донецкой области 28 февраля.
Нам здесь жить: Киевстар и "Повернись живим" передали оборудование для разминирования
Нам здесь жить: Киевстар и "Повернись живим" передали оборудование для разминирования.
Враг ночью ударил по Волчанску на Харьковщине: за сутки из-за атак рф погибли четыре человека
Четыре человека погибли и еще шестеро получили ранения за последние сутки в Харьковской области в результате российских атак.
Оккупанты попали в объект критической инфраструктуры в Херсоне, за сутки в области из-за обстрелов погиб один человек
В результате российских обстрелов в Херсонской области погиб один человек, повреждена критически важная инфраструктура.
Новая Зеландия ввела новые санкции против россии
Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против 61 российского лица и компании в ответ на вторжение россии в Украину.