Президент Аргентины обещает платформу поддержки Украины в Латинской Америке

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В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
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В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

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Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
  •  142413 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

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Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
  •  139674 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

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россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
27.02.24  •  162196 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

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Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
27.02.24  •  177894 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

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рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
27.02.24  •  162179 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  177255 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Аргентины обещает платформу поддержки Украины в Латинской Америке

Президент Аргентины Хавьер Милей планирует провести латиноамериканский саммит в 2024 году, чтобы поддержать Украину, которая ведет борьбу против российской агрессии.

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Президент Аргентины обещает платформу поддержки Украины в Латинской Америке

В россии пожаловались на ночную атаку БПЛА на курскую область

рф утверждает, что в ночь на 29 февраля уничтожила БПЛА в курской области.

Война •   •  13145 просмотра
В россии пожаловались на ночную атаку БПЛА на курскую область

Блокада на границе с Польшей: в очередях 2200 грузовиков, есть существенные снижения количества пересечений - Демченко

Польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска на границе с Украиной, что привело к накоплению около 2200 грузовиков в очередях и значительному уменьшению количества пересечений фур.

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Блокада на границе с Польшей: в очередях 2200 грузовиков, есть существенные снижения количества пересечений - Демченко

Китай прокомментировал заявление Макрона о возможной отправке войск в Украину

Китай призвал все стороны достичь консенсуса и создать условия для деэскалации и прекращения огня в Украине.

Война •   •  17366 просмотра
Китай прокомментировал заявление Макрона о возможной отправке войск в Украину

Суд штата Иллинойс запретил Трампу участвовать в праймериз

Суд штата Иллинойс запретил бывшему президенту Дональду Трампу участвовать в республиканских праймериз из-за его роли в подстрекательстве к мятежу в Капитолии США 6 января, вступление этого решения было отложено, чтобы дать возможность подать апелляцию.

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Суд штата Иллинойс запретил Трампу участвовать в праймериз

россияне за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты Донетчины: два человека погибли, четверо ранены

Два человека погибли и четверо получили ранения в результате российских обстрелов населенных пунктов Северск и Переездное Донецкой области 28 февраля.

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россияне за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты Донетчины: два человека погибли, четверо ранены

Нам здесь жить: Киевстар и "Повернись живим" передали оборудование для разминирования

Нам здесь жить: Киевстар и "Повернись живим" передали оборудование для разминирования.

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Нам здесь жить: Киевстар и "Повернись живим" передали оборудование для разминирования

Враг ночью ударил по Волчанску на Харьковщине: за сутки из-за атак рф погибли четыре человека

Четыре человека погибли и еще шестеро получили ранения за последние сутки в Харьковской области в результате российских атак.

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Враг ночью ударил по Волчанску на Харьковщине: за сутки из-за атак рф погибли четыре человека

Оккупанты попали в объект критической инфраструктуры в Херсоне, за сутки в области из-за обстрелов погиб один человек

В результате российских обстрелов в Херсонской области погиб один человек, повреждена критически важная инфраструктура.

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Оккупанты попали в объект критической инфраструктуры в Херсоне, за сутки в области из-за обстрелов погиб один человек

Новая Зеландия ввела новые санкции против россии

Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против 61 российского лица и компании в ответ на вторжение россии в Украину.

Война •   •  18982 просмотра
Новая Зеландия ввела новые санкции против россии