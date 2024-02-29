Президент Аргентины обещает платформу поддержки Украины в Латинской Америке

Хавьер Милей заявил, что не позднее этого года должен состояться "саммит Латинской Америки в поддержку Украины", что стало заявлением, которое может иметь разное восприятие в регионе, поскольку некоторые лидеры стран в Южной и Центральной Америке пока "не примыкают ни к одной из сторон".

Об этом пишет FT, передает УНН.

Президент-либертарианец Аргентины Хавьер Милей, экономист и экс-телевизионный эксперт, заявил, что отдает приоритет альянсам со "странами, защищающими свободу", включая США, Израиль, а также Украину, которой он передал два военных вертолета для противодействия российской агрессии.

Важно, что Милей продолжает заявления в поддержку Украины.

Как пишет Файненшл таймс, лидер Аргентины планирует провести "саммит поддержки Латинской Америки" для Украины в 2024 году, - это подчеркивает существенное отличие от других региональных лидеров, таких как Луис Инасиу Лула да Силва из Бразилии и Андрес Мануэль Лопес Обрадор из Мексики. Мексика и Бразилия пока занимают более нейтральную позицию по отношению к сторонам российско-украинской войны.

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Следует добавить, что самым важным союзом для Аргентины являются США. Кроме того, МВФ, который должен предоставить правительству Милея в ближайшие несколько лет кредит в миллиарды долларов.

На следующий день Милей полетел в Мэриленд, чтобы выступить на консервативной политической конференции, и обнял за кулисами соперника президента Джо Байдена на выборах 2024 года Дональда Трампа.

Я надеюсь, что в следующий раз [когда мы встретимся], вы будете президентом - сказал Милей Трампу в видеозаписи встречи, которой поделились советники обоих лидеров.

Напомним,

Андрей Ермак обсудил с Кариной Милей реализацию украинско-аргентинских договоренностей и запланированные взаимные визиты. Они также обсудили украинскую формулу мира и потенциальный саммит Украина-Латинская Америка.

Новый президент Аргентины Хавьер Милей разыграл в социальных сетях свою последнюю зарплату депутата, а также ввел план значительной экономии в течение первой недели, включая сокращение количества министерств и планирование сокращений в государственном секторе.

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