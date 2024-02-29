Сенатор Митч Макконнелл уходит в отставку с поста лидера республиканцев

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В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
  •  30394 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
  •  125991 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
  •  144666 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
  •  141914 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

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Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
  •  142416 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

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Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
  •  139677 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

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россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
27.02.24  •  162198 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

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Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
27.02.24  •  177894 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

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рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
27.02.24  •  162179 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  177256 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Сенатор Митч Макконнелл уходит в отставку с поста лидера республиканцев

Сенатор Митч Макконнелл из Кентукки объявил, что уйдет в отставку с поста лидера республиканцев в Сенате в ноябре 2024 года после почти двух десятилетий на этом посту.

Новости Мира •   •  3744 просмотра
Сенатор Митч Макконнелл уходит в отставку с поста лидера республиканцев

Буданов об утечке информации об украинском контрнаступлении: "Мы принимаем определенные меры"

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что они "принимают определенные меры" после того, как получили доказательства того, что россия узнала о планах предварительного контрнаступления Украины.

Война •   •  4606 просмотра
Буданов об утечке информации об украинском контрнаступлении: "Мы принимаем определенные меры"

ДТП на мосту Патона вызвало задержки в движении к центру Киева

Движение транспорта в направлении центра Киева затруднено из-за аварии, произошедшей на мосту Патона.

Киев •   •  6363 просмотра
ДТП на мосту Патона вызвало задержки в движении к центру Киева

Армия рф утром атаковала Херсонский район, есть жертва

Мужчина погиб после обстрела российскими войсками жилых домов в Херсонском районе 29 февраля.

Война •   •  8469 просмотра
Армия рф утром атаковала Херсонский район, есть жертва

Нидерланды после заявлений Франции не исключили возможность отправки войск в Украину

Нидерланды не исключают отправки войск в Украину в составе НАТО или международной коалиции, об этом заявил командующий голландской армии Онно Эйхельсхайм.

Война •   •  12151 просмотра
Нидерланды после заявлений Франции не исключили возможность отправки войск в Украину

В оккупированном Крыму провели новые обыски у крымских татар, есть задержанные - активисты

россияне провели новые обыски и задержания крымских татар в оккупированном Крыму.

Война •   •  11159 просмотра
В оккупированном Крыму провели новые обыски у крымских татар, есть задержанные - активисты

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Министр внутренних дел сообщил, что сейчас в офлайн-школах в Украине работают 402 офицера безопасности, и еще 200 проходят обучение, поскольку полиция должна обладать широкими знаниями по безопасности школ, включая детскую психологию и особенности помещений.

Общество •   •  30394 просмотра
Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Верховный суд США согласился решить, обладает ли Трамп иммунитетом. Процесс может затянуться на месяцы

Верховный суд США согласился рассмотреть апелляцию Дональда Трампа на решение, согласно которому он не обладает иммунитетом в деле о якобы попытке отменить результаты выборов 2020 года.

Новости Мира •   •  9471 просмотра
Верховный суд США согласился решить, обладает ли Трамп иммунитетом. Процесс может затянуться на месяцы

Президент Аргентины обещает платформу поддержки Украины в Латинской Америке

Президент Аргентины Хавьер Милей планирует провести латиноамериканский саммит в 2024 году, чтобы поддержать Украину, которая ведет борьбу против российской агрессии.

Политика •   •  10334 просмотра
Президент Аргентины обещает платформу поддержки Украины в Латинской Америке

В россии пожаловались на ночную атаку БПЛА на курскую область

рф утверждает, что в ночь на 29 февраля уничтожила БПЛА в курской области.

Война •   •  13164 просмотра
В россии пожаловались на ночную атаку БПЛА на курскую область