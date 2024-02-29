Сенатор Митч Макконнелл уходит в отставку с поста лидера республиканцев
Сенатор Митч Макконнелл из Кентукки объявил, что уйдет в отставку с поста лидера республиканцев в Сенате в ноябре 2024 года после почти двух десятилетий на этом посту.
Буданов об утечке информации об украинском контрнаступлении: "Мы принимаем определенные меры"
Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что они "принимают определенные меры" после того, как получили доказательства того, что россия узнала о планах предварительного контрнаступления Украины.
ДТП на мосту Патона вызвало задержки в движении к центру Киева
Движение транспорта в направлении центра Киева затруднено из-за аварии, произошедшей на мосту Патона.
Армия рф утром атаковала Херсонский район, есть жертва
Мужчина погиб после обстрела российскими войсками жилых домов в Херсонском районе 29 февраля.
Нидерланды после заявлений Франции не исключили возможность отправки войск в Украину
Нидерланды не исключают отправки войск в Украину в составе НАТО или международной коалиции, об этом заявил командующий голландской армии Онно Эйхельсхайм.
В оккупированном Крыму провели новые обыски у крымских татар, есть задержанные - активисты
россияне провели новые обыски и задержания крымских татар в оккупированном Крыму.
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
Министр внутренних дел сообщил, что сейчас в офлайн-школах в Украине работают 402 офицера безопасности, и еще 200 проходят обучение, поскольку полиция должна обладать широкими знаниями по безопасности школ, включая детскую психологию и особенности помещений.
Верховный суд США согласился решить, обладает ли Трамп иммунитетом. Процесс может затянуться на месяцы
Верховный суд США согласился рассмотреть апелляцию Дональда Трампа на решение, согласно которому он не обладает иммунитетом в деле о якобы попытке отменить результаты выборов 2020 года.
Президент Аргентины обещает платформу поддержки Украины в Латинской Америке
Президент Аргентины Хавьер Милей планирует провести латиноамериканский саммит в 2024 году, чтобы поддержать Украину, которая ведет борьбу против российской агрессии.
В россии пожаловались на ночную атаку БПЛА на курскую область
рф утверждает, что в ночь на 29 февраля уничтожила БПЛА в курской области.