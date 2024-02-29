Сенатор Митч Макконнелл уходит в отставку с поста лидера республиканцев

Один из важнейших политиков-республиканцев, сенатор Митч Макконнелл из Кентукки, заявил в среду, что уйдет в отставку со своей руководящей должности, после почти двух десятилетий, в ноябре 2024 года. Об этом передает УНН с ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Лидером фракции республиканцев США, который дольше всех проработал в Сенате, после почти двух десятилетий Митч Макконнелл планирует покинуть пост в ноябре 2024 года. В последнее время у него возникли беспокойства относительно его здоровья.

На прошлой неделе ему исполнилось 82 года.

Один из наименее ценимых талантов в жизни - знать, когда нужно переходить к следующему разделу своей жизни - сказал Макконнелл в своем заявлении.

Однако он останется обычным сенатором до окончания своего срока в январе 2027 года.

Дополнение

Макконнелл работает в Сенате с 1985 года. По данным Палаты представителей Конгресса, с 2006 года он девять раз избирался лидером республиканцев - как лидер большинства или меньшинства, в зависимости от результатов соответствующих парламентских выборов и мест партий в Сенате.

Митч Макконнелл считается одним из самых важных игроков в политике США.

У него сложные отношения с бывшим президентом Дональдом Трампом - СМИ сообщают, что политики поссорились, когда Трамп продолжал распространять информацию о сфальсифицированных выборах через несколько месяцев после его поражения Джо Байдену в 2020 году.

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Ведущий республиканец в Сенате США пытался развеять беспокойство о своем здоровье. Впрочем, во время выступления в прошлом году Макконнелл замолчал на середине предложения. За этим последовало около 20 секунд молчания, пока его коллеги по партии не спросили, все ли с ним в порядке. В конце концов, его вывели из поля зрения камер.

Почтенный возраст ведущих американских политиков всегда является предметом дискуссий. Джо Байден является старейшим президентом США всех времен и стремится ко второму сроку на посту. Преемник Макконнелла может быть особенно важным ввиду того, что на пост президент США претендует 78-летний Дональд Трамп.

Напомним,

Верховный суд США согласился рассмотреть апелляцию Дональда Трампана решение, согласно которому он не имеет иммунитета по делу о якобы попытке отменить результаты выборов 2020 года.

Трамп и Байден выиграли свои праймериз в Мичигане,причем Трамп увеличил свое преимущество над Никки Хейли в борьбе за республиканскую номинациюю, а Байден одержал важную победу на стороне демократов.

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