Верховний суд США погодився вирішити, чи має Трамп імунітет. Процес може затягнутися на місяці
Київ • УНН
Верховний суд США погодився розглянути апеляцію Дональда Трампа на рішення, згідно з яким він не має імунітету у справі про нібито спробу скасувати результати виборів 2020 року.
Верховний суд США погодився розглянути апеляцію колишнього президента країни Дональда Трампа на рішення про те, що він не володіє імунітетом у справі про імовірну спробу скасувати результати виборів 2020 року, пише УНН із посиланням на BBC.
Деталі
Наприкінці минулого року Верховний суд США відмовився розглядати це питання, після чого справа перейшла до Апеляційного суду округу Колумбія - на початку лютого він ухвалив рішення не на користь Трампа, проте його адвокати одразу ж заявили про намір оскаржити рішення у вищій судовій інстанції.
Спецпрокурор Джек Сміт, який у серпні минулого року звинуватив Трампа у спробі обманом скасувати результати виборів, просив Верховний суд США втрутитися і вирішити, чи є у Трампа імунітет, побоюючись, що апеляційний процес може затягнутися.
Судовий розгляд спочатку було призначено на 4 березня цього року, але потім відкладено до винесення рішення про імунітет. Тепер, коли справу розглядатиме Верховний суд США, процес може затягнутися на місяці.
Верховний суд США бере участь у розгляді такої справи вперше. Перше слухання призначено на 22 квітня.
Дональд Трамп привітав рішення суду, заявивши, що "без імунітету президент не зможе належним чином функціонувати або ухвалювати рішення в інтересах США".
Трамп заявляв, що володіє імунітетом, оскільки діяв офіційно як президент до і під час штурму Капітолія своїми прихильниками 6 січня 2021 року.
Доповнення
Справа про імунітет - одна з двох справ, які розглядає Верховний суд США.
У грудні суд штату Колорадо заборонив Трампу брати участь у республіканських праймеріз у штаті через його роль у нападі на Капітолій. Трамп оскаржив рішення у Верховному суді - на початку лютого відбулися перші слухання.