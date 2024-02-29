Верховный суд США согласился решить, обладает ли Трамп иммунитетом. Процесс может затянуться на месяцы
Киев • УНН
Верховный суд США согласился рассмотреть апелляцию Дональда Трампа на решение, согласно которому он не обладает иммунитетом в деле о якобы попытке отменить результаты выборов 2020 года.
Верховный суд США согласился рассмотреть апелляцию бывшего президента страны Дональда Трампа на решение о том, что он не обладает иммунитетом по делу о предполагаемой попытке отменить результатов выборов 2020 года, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
В конце прошлого года Верховный суд США отказался рассматривать этот вопрос, после чего дело ушло в Апелляционный суд округа Колумбия – в начале февраля он принял решение не в пользу Трампа, однако его адвокаты сразу же заявили о намерении обжаловать решение в высшей судебной инстанции.
Спецпрокурор Джек Смит, который в августе прошлого года обвинил Трампа в попытке обманом отменить результаты выборов, просил Верховный суд США вмешаться и решить, есть ли у Трампа иммунитет, опасаясь, что апелляционный процесс может затянуться.
Судебное разбирательство изначально было назначено на 4 марта этого года, но затем отложено до вынесения решения об иммунитете. Теперь, когда дело будет рассматривать Верховный суд США, процесс может затянуться на месяцы.
Верховный суд США принимает участие в рассмотрении такого дела впервые. Первое слушание назначено на 22 апреля.
Дональд Трамп приветствовал решение суда, заявив, что "без иммунитета президент не сможет должным образом функционировать или принимать решения в интересах США".
Трамп заявлял, что что обладает иммунитетом, поскольку действовал в своем официальном качестве президента до и во время штурма Капитолия своими сторонниками 6 января 2021 года.
Дополнение
Дело об иммунитете - одно из двух дел, которые рассматривает Верховный суд США.
В декабре суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в республиканских праймериз в штате из-за его роли в нападении на Капитолий. Трамп обжаловал решение в Верховном суде - в начале февраля прошли первые слушания.
Верховный суд США согласился решить, обладает ли Трамп иммунитетом. Процесс может затянуться на месяцы
Верховный суд США согласился рассмотреть апелляцию Дональда Трампа на решение, согласно которому он не обладает иммунитетом в деле о якобы попытке отменить результаты выборов 2020 года.
Президент Аргентины обещает платформу поддержки Украины в Латинской Америке
Президент Аргентины Хавьер Милей планирует провести латиноамериканский саммит в 2024 году, чтобы поддержать Украину, которая ведет борьбу против российской агрессии.
В россии пожаловались на ночную атаку БПЛА на курскую область
рф утверждает, что в ночь на 29 февраля уничтожила БПЛА в курской области.
Блокада на границе с Польшей: в очередях 2200 грузовиков, есть существенные снижения количества пересечений - Демченко
Польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска на границе с Украиной, что привело к накоплению около 2200 грузовиков в очередях и значительному уменьшению количества пересечений фур.
Китай прокомментировал заявление Макрона о возможной отправке войск в Украину
Китай призвал все стороны достичь консенсуса и создать условия для деэскалации и прекращения огня в Украине.
Суд штата Иллинойс запретил Трампу участвовать в праймериз
Суд штата Иллинойс запретил бывшему президенту Дональду Трампу участвовать в республиканских праймериз из-за его роли в подстрекательстве к мятежу в Капитолии США 6 января, вступление этого решения было отложено, чтобы дать возможность подать апелляцию.
россияне за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты Донетчины: два человека погибли, четверо ранены
Два человека погибли и четверо получили ранения в результате российских обстрелов населенных пунктов Северск и Переездное Донецкой области 28 февраля.
Нам здесь жить: Киевстар и "Повернись живим" передали оборудование для разминирования
Нам здесь жить: Киевстар и "Повернись живим" передали оборудование для разминирования.
Враг ночью ударил по Волчанску на Харьковщине: за сутки из-за атак рф погибли четыре человека
Четыре человека погибли и еще шестеро получили ранения за последние сутки в Харьковской области в результате российских атак.
Оккупанты попали в объект критической инфраструктуры в Херсоне, за сутки в области из-за обстрелов погиб один человек
В результате российских обстрелов в Херсонской области погиб один человек, повреждена критически важная инфраструктура.