Верховный суд США согласился решить, обладает ли Трамп иммунитетом. Процесс может затянуться на месяцы

Верховный суд США согласился рассмотреть апелляцию бывшего президента страны Дональда Трампа на решение о том, что он не обладает иммунитетом по делу о предполагаемой попытке отменить результатов выборов 2020 года, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В конце прошлого года Верховный суд США отказался рассматривать этот вопрос, после чего дело ушло в Апелляционный суд округа Колумбия – в начале февраля он принял решение не в пользу Трампа, однако его адвокаты сразу же заявили о намерении обжаловать решение в высшей судебной инстанции.

Спецпрокурор Джек Смит, который в августе прошлого года обвинил Трампа в попытке обманом отменить результаты выборов, просил Верховный суд США вмешаться и решить, есть ли у Трампа иммунитет, опасаясь, что апелляционный процесс может затянуться.

Судебное разбирательство изначально было назначено на 4 марта этого года, но затем отложено до вынесения решения об иммунитете. Теперь, когда дело будет рассматривать Верховный суд США, процесс может затянуться на месяцы.

Верховный суд США принимает участие в рассмотрении такого дела впервые. Первое слушание назначено на 22 апреля.

Дональд Трамп приветствовал решение суда, заявив, что "без иммунитета президент не сможет должным образом функционировать или принимать решения в интересах США".

Трамп заявлял, что что обладает иммунитетом, поскольку действовал в своем официальном качестве президента до и во время штурма Капитолия своими сторонниками 6 января 2021 года.

Дополнение

Дело об иммунитете - одно из двух дел, которые рассматривает Верховный суд США.

В декабре суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в республиканских праймериз в штате из-за его роли в нападении на Капитолий. Трамп обжаловал решение в Верховном суде - в начале февраля прошли первые слушания.