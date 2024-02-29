Верховный суд США согласился решить, обладает ли Трамп иммунитетом. Процесс может затянуться на месяцы

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
  •  30513 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
  •  126010 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
  •  144678 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Эксклюзив
Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
  •  141919 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

Эксклюзив
Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
  •  142421 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

Эксклюзив
Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
  •  139681 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
27.02.24  •  162199 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
27.02.24  •  177895 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
27.02.24  •  162180 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  177256 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Верховный суд США согласился решить, обладает ли Трамп иммунитетом. Процесс может затянуться на месяцы

Верховный суд США согласился решить, обладает ли Трамп иммунитетом. Процесс может затянуться на месяцы

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 07:55  •  9494 просмотра

Read in English

Верховный суд США согласился рассмотреть апелляцию Дональда Трампа на решение, согласно которому он не обладает иммунитетом в деле о якобы попытке отменить результаты выборов 2020 года.

Верховный суд США согласился рассмотреть апелляцию бывшего президента страны Дональда Трампа на решение о том, что он не обладает иммунитетом по делу о предполагаемой попытке отменить результатов выборов 2020 года, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В конце прошлого года Верховный суд США отказался рассматривать этот вопрос, после чего дело ушло в Апелляционный суд округа Колумбия – в начале февраля он принял решение не в пользу Трампа, однако его адвокаты сразу же заявили о намерении обжаловать решение в высшей судебной инстанции.

Спецпрокурор Джек Смит, который в августе прошлого года обвинил Трампа в попытке обманом отменить результаты выборов, просил Верховный суд США вмешаться и решить, есть ли у Трампа иммунитет, опасаясь, что апелляционный процесс может затянуться.

Судебное разбирательство изначально было назначено на 4 марта этого года, но затем отложено до вынесения решения об иммунитете. Теперь, когда дело будет рассматривать Верховный суд США, процесс может затянуться на месяцы.

Верховный суд США принимает участие в рассмотрении такого дела впервые. Первое слушание назначено на 22 апреля.

Дональд Трамп приветствовал решение суда, заявив, что "без иммунитета президент не сможет должным образом функционировать или принимать решения в интересах США".

Трамп заявлял, что что обладает иммунитетом, поскольку действовал в своем официальном качестве президента до и во время штурма Капитолия своими сторонниками 6 января 2021 года.

Дополнение

Дело об иммунитете - одно из двух дел, которые рассматривает Верховный суд США.

В декабре суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в республиканских праймериз в штате из-за его роли в нападении на Капитолий. Трамп обжаловал решение в Верховном суде - в начале февраля прошли первые слушания.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Верховний суд США погодився вирішити, чи має Трамп імунітет. Процес може затягнутися на місяці
U.S. Supreme Court agrees to decide whether Trump has immunity. Process could drag on for months
Новости по теме

Верховный суд США согласился решить, обладает ли Трамп иммунитетом. Процесс может затянуться на месяцы

Верховный суд США согласился рассмотреть апелляцию Дональда Трампа на решение, согласно которому он не обладает иммунитетом в деле о якобы попытке отменить результаты выборов 2020 года.

Новости Мира •   •  9494 просмотра
Верховный суд США согласился решить, обладает ли Трамп иммунитетом. Процесс может затянуться на месяцы

Президент Аргентины обещает платформу поддержки Украины в Латинской Америке

Президент Аргентины Хавьер Милей планирует провести латиноамериканский саммит в 2024 году, чтобы поддержать Украину, которая ведет борьбу против российской агрессии.

Политика •   •  10365 просмотра
Президент Аргентины обещает платформу поддержки Украины в Латинской Америке

В россии пожаловались на ночную атаку БПЛА на курскую область

рф утверждает, что в ночь на 29 февраля уничтожила БПЛА в курской области.

Война •   •  13200 просмотра
В россии пожаловались на ночную атаку БПЛА на курскую область

Блокада на границе с Польшей: в очередях 2200 грузовиков, есть существенные снижения количества пересечений - Демченко

Польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска на границе с Украиной, что привело к накоплению около 2200 грузовиков в очередях и значительному уменьшению количества пересечений фур.

Экономика •   •  15472 просмотра
Блокада на границе с Польшей: в очередях 2200 грузовиков, есть существенные снижения количества пересечений - Демченко

Китай прокомментировал заявление Макрона о возможной отправке войск в Украину

Китай призвал все стороны достичь консенсуса и создать условия для деэскалации и прекращения огня в Украине.

Война •   •  17414 просмотра
Китай прокомментировал заявление Макрона о возможной отправке войск в Украину

Суд штата Иллинойс запретил Трампу участвовать в праймериз

Суд штата Иллинойс запретил бывшему президенту Дональду Трампу участвовать в республиканских праймериз из-за его роли в подстрекательстве к мятежу в Капитолии США 6 января, вступление этого решения было отложено, чтобы дать возможность подать апелляцию.

Новости Мира •   •  11910 просмотра
Суд штата Иллинойс запретил Трампу участвовать в праймериз

россияне за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты Донетчины: два человека погибли, четверо ранены

Два человека погибли и четверо получили ранения в результате российских обстрелов населенных пунктов Северск и Переездное Донецкой области 28 февраля.

Война •   •  16083 просмотра
россияне за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты Донетчины: два человека погибли, четверо ранены

Нам здесь жить: Киевстар и "Повернись живим" передали оборудование для разминирования

Нам здесь жить: Киевстар и "Повернись живим" передали оборудование для разминирования.

Общество •   •  14213 просмотра
Нам здесь жить: Киевстар и "Повернись живим" передали оборудование для разминирования

Враг ночью ударил по Волчанску на Харьковщине: за сутки из-за атак рф погибли четыре человека

Четыре человека погибли и еще шестеро получили ранения за последние сутки в Харьковской области в результате российских атак.

Война •   •  15235 просмотра
Враг ночью ударил по Волчанску на Харьковщине: за сутки из-за атак рф погибли четыре человека

Оккупанты попали в объект критической инфраструктуры в Херсоне, за сутки в области из-за обстрелов погиб один человек

В результате российских обстрелов в Херсонской области погиб один человек, повреждена критически важная инфраструктура.

Война •   •  16959 просмотра
Оккупанты попали в объект критической инфраструктуры в Херсоне, за сутки в области из-за обстрелов погиб один человек