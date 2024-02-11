Байден помилково назвав президента Єгипту "президентом Мексики"
Київ • УНН
Під час прес-конференції президент США Джо Байден помилково назвав президента Єгипту Абдель Фаттаха Ас-Сісі "президентом Мексики", що викликало дискусії в соціальних мережах в обох країнах.
Президент Америки Джо Байден помилково назвав президента Єгипту Абделя Фаттаха Ас-Сісі "президентом Мексики". Дана помилка викликала активне обговорення у соціальних мережах обох країн. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.
Деталі
Під час нещодавної прес-конференції президент США Джо Байден став причиною гучного обговорення, помилково назвавши єгипетського лідера Абделя Фаттаха Ас-Сісі "президентом Мексики". Його коментар став приводом для активних обговорень у соціальних мережах обох країн.
Користувачі Twitter (відомого як X) в Мексиці висміяли помилку Байдена, ділитися зображеннями мексиканського прапора з орлом-змієїдом, замість якого з'явився єгипетський орел Саладіна з герба країни. З іншого боку, єгиптяни також приєдналися до гри, показуючи мексиканського орла на єгипетському прапорі із підписом "Хай живе Мексиканська Арабська Республіка".
Втім, не всі єгиптяни побачили комічну сторону помилки. Багато користувачів висловили недовіру щодо президента Байдена та висловили свій гнів за його підтримку Ізраїлю під час конфлікту в Газі.
Додамо
Помилка в четвер була лише останньою з кількох помилок, яких припустився Джо Байден, говорячи про світових лідерів. Проте його ймовірний опонент від Республіканської партії 77-річний Дональд Трамп також переплутав імена - востаннє сплутавши свою суперницю Ніккі Хейлі з колишнім спікером Палати представників Ненсі Пелосі.
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