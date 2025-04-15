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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22863 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 133045 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194545 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77161 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Віце-президентка США Камала Гарріс закликала прихильників не здаватися після поразки на виборах. Вона визнала результати, привітала Трампа та наголосила на важливості боротьби за справедливість.

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Суд штату Каліфорнія засудив Девіда ДеПапа до довічного ув'язнення за напад на чоловіка Ненсі Пелосі. Раніше федеральний суд вже призначив йому 30 років за ґратами.

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Дональд Трамп розповів про добрі стосунки з Володимиром Зеленським, які склалися після справи про імпічмент. За словами Трампа, український президент допоміг йому, не підтвердивши звинувачення у тиску.

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Прихильники Камали Гарріс звертаються до донорів-демократів за фінансовою підтримкою, якщо Джо Байден вийде з президентських перегонів 2024 року. Деякі донори вже готові зробити шестизначні пожертви на потенційну кампанію Гарріс.

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Під час прес-конференції президент США Джо Байден помилково назвав президента Єгипту Абдель Фаттаха Ас-Сісі "президентом Мексики", що викликало дискусії в соціальних мережах в обох країнах.

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Ненсі Пелосі закликала ФБР розслідувати фінансування пропалестинських протестів у США

Ненсі Пелосі закликала ФБР розслідувати, чи мають деякі про-палестинські протести в США зв'язок з Росією або російське фінансування. Вона вважає, що Путін може стояти за деякими протестами із закликами до припинення вогню в Газі.

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