Китай почав розслідування щодо міністра оборони Дун Цзюня за підозрою в корупції. Це вже третій поспіль глава оборонного відомства КНР, який опинився під слідством через корупцію.
Ненсі Пелосі заявила, що пізніше рішення Байдена про вихід із президентських перегонів нашкодило демократам. За її словами, ранній вихід міг би дати шанс іншим кандидатам у відкритих праймеріз.
Віце-президентка США Камала Гарріс закликала прихильників не здаватися після поразки на виборах. Вона визнала результати, привітала Трампа та наголосила на важливості боротьби за справедливість.
Politico склало список політиків, яким загрожує помста Трампа у разі його перемоги на виборах. Серед потенційних "жертв" - Байден, Гарріс, Обама, Клінтон та інші опоненти.
Суд штату Каліфорнія засудив Девіда ДеПапа до довічного ув'язнення за напад на чоловіка Ненсі Пелосі. Раніше федеральний суд вже призначив йому 30 років за ґратами.
Дональд Трамп розповів про добрі стосунки з Володимиром Зеленським, які склалися після справи про імпічмент. За словами Трампа, український президент допоміг йому, не підтвердивши звинувачення у тиску.
Прихильники Камали Гарріс звертаються до донорів-демократів за фінансовою підтримкою, якщо Джо Байден вийде з президентських перегонів 2024 року. Деякі донори вже готові зробити шестизначні пожертви на потенційну кампанію Гарріс.
Президент Байден планує відновити передвиборну кампанію наступного тижня після одужання від COVID-19. Це рішення підтверджує його намір балотуватися на другий термін, незважаючи на заклики деяких демократів вийти з перегонів.
Китай розпочав масштабні військові навчання навколо Тайваню, у той час як Тайвань розгорнув війська і відстежував китайські рухи.
Суд у США засудив до 30 років ув’язнення Девіда ДеПейпа, який проник у будинок колишнього спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі у Сан-Франциско і скоїв напад на її чоловіка Пола.
Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив занепокоєння з приводу підтримки Китаєм оборонної промисловості росії під час переговорів з високопоставленим китайським дипломатом Ван І в Пекіні, підкресливши напруженість, незважаючи на зусилля щодо стабілізації відносин між найбільшими економіками світу.
Під час прес-конференції президент США Джо Байден помилково назвав президента Єгипту Абдель Фаттаха Ас-Сісі "президентом Мексики", що викликало дискусії в соціальних мережах в обох країнах.
Ненсі Пелосі закликала ФБР розслідувати, чи мають деякі про-палестинські протести в США зв'язок з Росією або російське фінансування. Вона вважає, що Путін може стояти за деякими протестами із закликами до припинення вогню в Газі.