путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
20:45 • 14999 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 22722 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
18 жовтня, 09:59 • 36942 перегляди
Скільки коштують будівельні послуги і де найбільший попит: аналітика
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 29291 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 45327 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 67678 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 46492 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 48739 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 36684 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
Віцепрезидент США висміяв противників Трампа відео, де той постає у ролі короля (відео)

Київ • УНН

 • 782 перегляди

Віцепрезидент США Джей Ді Венс опублікував згенероване ШІ відео, де Дональд Трамп постає королем, а Ненсі Пелосі та Чак Шумер стають перед ним на коліна. Це стало відповіддю на масові протести в США проти адміністрації Трампа під гаслом "Ніяких королів".

Віцепрезидент США висміяв противників Трампа відео, де той постає у ролі короля (відео)

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс висміяв американців, які протестують проти Дональда Трампа, і опублікував у себе на сторінці згенероване штучним інтелектом відео, де президент США Дональд Трамп зображений у ролі короля, передає УНН з посиланням на Clash Report.

Деталі

Кульмінацією ролика стала сцена, в якій відомі демократи - колишня спікер Палати представників Ненсі Пелосі та лідер демократів у Сенаті Чак Шумер - стають на коліна перед Трампом.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що США охопили масові протести - тисячі людей вийшли на вулиці в межах акції "Ніяких королів" проти адміністрації президента Дональда Трампа. 

Віта Зеленецька

