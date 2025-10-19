Віцепрезидент США висміяв противників Трампа відео, де той постає у ролі короля (відео)
Київ • УНН
Віцепрезидент США Джей Ді Венс опублікував згенероване ШІ відео, де Дональд Трамп постає королем, а Ненсі Пелосі та Чак Шумер стають перед ним на коліна. Це стало відповіддю на масові протести в США проти адміністрації Трампа під гаслом "Ніяких королів".
Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс висміяв американців, які протестують проти Дональда Трампа, і опублікував у себе на сторінці згенероване штучним інтелектом відео, де президент США Дональд Трамп зображений у ролі короля, передає УНН з посиланням на Clash Report.
Деталі
Кульмінацією ролика стала сцена, в якій відомі демократи - колишня спікер Палати представників Ненсі Пелосі та лідер демократів у Сенаті Чак Шумер - стають на коліна перед Трампом.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що США охопили масові протести - тисячі людей вийшли на вулиці в межах акції "Ніяких королів" проти адміністрації президента Дональда Трампа.