21:14 • 6968 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
20:45 • 14637 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 22470 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
18 октября, 09:59 • 36703 просмотра
Сколько стоят строительные услуги и где самый большой спрос: аналитика
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 29089 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 45289 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 67651 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 46476 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 48729 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 36678 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
Вице-президент США высмеял противников Трампа видео, где тот предстает в роли короля (видео)

Киев • УНН

 • 720 просмотра

Вице-президент США Джей Ди Вэнс опубликовал сгенерированное ИИ видео, где Дональд Трамп предстает королем, а Нэнси Пелоси и Чак Шумер становятся перед ним на колени. Это стало ответом на массовые протесты в США против администрации Трампа под лозунгом "Никаких королей".

Вице-президент США высмеял противников Трампа видео, где тот предстает в роли короля (видео)

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс высмеял американцев, протестующих против Дональда Трампа, и опубликовал у себя на странице сгенерированное искусственным интеллектом видео, где президент США Дональд Трамп изображен в роли короля, передает УНН со ссылкой на Clash Report.

Подробности

Кульминацией ролика стала сцена, в которой известные демократы - бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер - становятся на колени перед Трампом.

Напомним

Ранее сообщалось, что США охватили массовые протесты - тысячи людей вышли на улицы в рамках акции "Никаких королей" против администрации президента Дональда Трампа. 

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Выборы в США
Джей Ди Вэнс
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Нэнси Пелоси
Дональд Трамп
Чак Шумер
Соединённые Штаты