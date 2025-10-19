Вице-президент США высмеял противников Трампа видео, где тот предстает в роли короля (видео)
Киев • УНН
Вице-президент США Джей Ди Вэнс опубликовал сгенерированное ИИ видео, где Дональд Трамп предстает королем, а Нэнси Пелоси и Чак Шумер становятся перед ним на колени. Это стало ответом на массовые протесты в США против администрации Трампа под лозунгом "Никаких королей".
Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс высмеял американцев, протестующих против Дональда Трампа, и опубликовал у себя на странице сгенерированное искусственным интеллектом видео, где президент США Дональд Трамп изображен в роли короля, передает УНН со ссылкой на Clash Report.
Подробности
Кульминацией ролика стала сцена, в которой известные демократы - бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер - становятся на колени перед Трампом.
Напомним
Ранее сообщалось, что США охватили массовые протесты - тысячи людей вышли на улицы в рамках акции "Никаких королей" против администрации президента Дональда Трампа.