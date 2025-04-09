Китай начал расследование в отношении министра обороны Дун Цзюня по подозрению в коррупции. Это уже третий подряд глава оборонного ведомства КНР, оказавшийся под следствием из-за корупции.
Нэнси Пелоси заявила, что позднее решение Байдена о выходе из президентской гонки навредило демократам. По ее словам, ранний выход мог бы дать шанс другим кандидатам в открытых праймериз.
Вице-президент США Камала Харрис призвала сторонников не сдаваться после поражения на выборах. Она признала результаты, поздравила Трампа и подчеркнула важность борьбы за справедливость.
Politico составило список политиков, которым грозит месть Трампа в случае его победы на выборах. Среди потенциальных "жертв" - Байден, Харрис, Обама, Клинтон и другие оппоненты.
Суд штата Калифорния приговорил Дэвида ДеПапа к пожизненному заключению за нападение на мужа Нэнси Пелоси. Ранее федеральный суд уже назначил ему 30 лет за решеткой.
Дональд Трамп рассказал о хороших отношениях с Владимиром Зеленским, которые сложились после дела об импичменте. По словам Трампа, украинский президент помог ему, не подтвердив обвинения в давлении.
Сторонники Камалы Харрис обращаются к донорам-демократам за финансовой поддержкой, если Джо Байден выйдет из президентской гонки 2024 года. Некоторые доноры уже готовы сделать шестизначные пожертвования на потенциальную кампанию Харрис.
Президент Байден планирует возобновить предвыборную кампанию на следующей неделе после выздоровления от COVID-19. Это решение подтверждает его намерение баллотироваться на второй срок, несмотря на призывы некоторых демократов выйти из гонки.
Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня, в то время как Тайвань развернул войска и отслеживал китайские передвижения.
Суд в США приговорил к 30 годам заключения Дэвида ДеПейпа, который проник в дом бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско и совершил нападение на ее мужа Пола.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил беспокойство по поводу поддержки Китаем оборонной промышленности России во время переговоров с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И в Пекине, подчеркнув напряженность, несмотря на усилия по стабилизации отношений между крупнейшими экономиками мира.
Во время пресс-конференции президент США Джо Байден ошибочно назвал президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси "президентом Мексики", что вызвало дискуссии в социальных сетях в обеих странах.
Нэнси Пелоси призвала ФБР расследовать, имеют ли некоторые про-палестинские протесты в США связь с Россией или российское финансирование. Она считает, что Путин может стоять за некоторыми протестами с призывами к прекращению огня в Газе.