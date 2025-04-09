В США напавшего на мужа экс-спикера Палаты представителей Пелоси приговорили к 30 годам тюрьмы

Суд в США приговорил к 30 годам заключения Дэвида ДеПейпа, который проник в дом бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско и совершил нападение на ее мужа Пола.