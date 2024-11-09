Пелоси считает, что медлительность Байдена во время выхода из президентской гонки повлияла на поражение демократов

Медлительность Джо Байдена с выходом из президентских выборов 2024 года дорого обошлась демократам. Об этом заявила бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в интервью The New York Times, пишет УНН.

Если бы президент вышел раньше, в гонке могли бы быть и другие кандидаты. Ожидалось, что если президент уйдет в отставку, то пройдут открытые праймериз - заявила Пелоси.

Она сказала, что если бы Камала Харрис преуспела в открытых праймериз, то стала бы сильнее в будущем.

Но мы этого не знаем. Этого не произошло. Мы живем с тем, что произошло. И поскольку президент сразу же поддержал Камалу Харрис, это действительно сделало практически невозможным проведение праймериз в то время. Если бы это произошло намного раньше, все было бы иначе - сказала она.

Слова Пелоси звучат на фоне того, что демократы перекладывают друг на друга вину за поражение Харрис и второе президентство Трампа.

The Times сообщила, что Пелоси "приложила все усилия, чтобы защитить законодательные достижения администрации Байдена, большинство из которых были достигнуты в течение его первых двух лет, когда она была спикером Палаты представителей".

Пелоси, как сообщается, сыграла ключевую роль в убеждении Байдена отойти в сторону. В августе она сказала New Yorker, что "никогда не была так впечатлена его политической деятельностью".

Напомним

Джо Байден поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах и пообещал мирную передачу власти. Действующий президент подчеркнул важность принятия выбора страны независимо от результата.

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