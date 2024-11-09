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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Мирный план" Трампа может предусматривать европейские войска в буферной зоне - СМИ

"Мирный план" Трампа может предусматривать европейские войска в буферной зоне - СМИ

Киев  •  УНН

09:24 • 1442 просмотра

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План Трампа предусматривает создание 1200-километровой буферной зоны, которую будут патрулировать европейские войска. Украине предлагают отложить вступление в НАТО на 20 лет в обмен на американское оружие.

Дональд Трамп может призвать европейские и британские войска обеспечить 800-мильную (1200-километровую) буферную зону между российской и украинской армиями в рамках плана замораживания войны между двумя странами. Об этом сообщает издание The Telegraph, передает УНН.

Детали

Отмечается, что подробности плана появились после того, как президент Владимир Зеленский предупредил, что любая попытка достичь мира путем умиротворения России будет означать "самоубийство" для Европы.

Как пишет The Telegraph этот план является одним из нескольких, которые рассматривает Трамп. Перед избранием на пост президента он заявил, что начнет мирные переговоры еще до инаугурации в январе.

План новоизбранного президента, очерченный тремя сотрудниками Трампа, предусматривает замораживание нынешней линии фронта. Также план потребует от Украины согласиться отложить амбиции вступить в НАТО на 20 лет.

В обмен на это США наполнят Украину оружием, чтобы удержать россию от возобновления войны

- говорится в сообщении.

The Telegraph отмечает, что США не будут ни предоставлять войска для патрулирования и обеспечения безопасности созданной буферной зоны, ни финансировать свою миссию.

Мы можем провести обучение и другую поддержку, но ствол оружия будет европейским. Мы не посылаем американских мужчин и женщин поддерживать мир в Украине. И мы за это не платим. Привлеките к этому поляков, немцев, англичан и французов

- сказал член команды Трампа.

Как пишет The Telegraph, Украина дала сигнал, что готова прислушаться к планам господина Трампа по прекращению войны, но также заявила, что будет сопротивляться любой сделке, которая будет выглядеть как победа России.

Трамп никогда не объяснял подробно, какое соглашение, по его мнению, может положить конец войне.

Но союзники представили различные планы, которые исходят из идеи замораживания текущей линии фронта.

В частности, Джей Д. Вэнс, избранный в качестве вице-президента, в октябре комментируя войну в Украине, высказался об "уступках территориями". Он заявил, что лидерство Дональда Трампа будет способствовать "мирному"  урегулированию.

В июне Кит Келлог и Фред Флейц, которые консультировали Трампа во время его первого президентства, представили ему еще одно предложение, которое призывало Америку сократить помощь Украине, если она не вступит в мирные переговоры.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский прокомментировал план завершения войны Дональда Трампа, отметив, что быстрое окончание войны означает потери для Украины.

Также Зеленский заявлял, что прекращение огня без гарантий безопасности будет означать полную оккупацию Украины.

МИД Украины отреагировал на публикацию о «мирном плане» от команды Трампа8 ноября 2024, 08:49 • 53151 просмотр

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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