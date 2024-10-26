Джей Ді Венс висловився про "поступки територіями", говорячи про війну в Україні
Київ • УНН
Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс висловився щодо можливих територіальних поступок у війні з росією. Він заявив, що лідерство Трампа призведе до «мирного» врегулювання конфлікту.
Кандидат від Республіканської партії у віце-президенти США Джеймс Девід Венс, коментуючи війну в Україні, висловився про "поступки територіями". Він заявив, що лідерство Дональда Трампа сприятиме "мирному" врегулюванню. Про це УНН повідомляє з посиланням на News Nation.
Деталі
Венс заявив, що адміністрація Трампа домагатиметься припинення війни в Україні, і попередив, що чим довше триватиме конфлікт, "тим сильніше він ризикує перерости в ядерну війну".
В інтересах Америки, і я вважаю, що в інтересах України і росії, щоб вбивства припинилися
Венс заявив, що для досягнення цієї мети лідерство Трампа сприятиме мирному врегулюванню.
Нам не обов'язково любити росію, нам не обов'язково погоджуватися з її вторгненням, але нам потрібно об'єднати їх і зайнятися справжньою дипломатією
Також Венс говорив про поступки частини територій, захоплених росією.
Я щиро вважаю, що українцям доведеться самим прийняти це рішення
Венс додав: "Американська зовнішня політика занадто часто використовується для загострення і продовження конфліктів. Я хочу, щоб американська зовнішня політика була спрямована на встановлення миру скрізь, де це можливо.
Доповнення
13 вересня кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс заявляв, що план кандидата в президенти США Дональда Трампа щодо завершення війни рф проти України може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих рф територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО.
рф має програти у війні, це не "замороження" чи торгівля територією - Президент16.10.2024, 14:57 • 61278 переглядiв