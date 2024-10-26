Джей Ди Вэнс высказался об "уступках территориями", говоря о войне в Украине
Киев • УНН
Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс высказался о возможных территориальных уступках в войне с россией. Он заявил, что лидерство Трампа приведет к "мирному" урегулированию конфликта.
Кандидат от Республиканской партии в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс, коментируя войну в Украине, высказался про "уступки территориями". Он заявил, что лидерство Дональда Трампа будет способствовать "мирному" урегулированию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на News Nation.
Детали
Вэнс заявил, что администрация Трампа будет добиваться прекращения войны в Украине, и предупредил, что чем дольше будет продолжаться конфликт, "тем сильнее он рискует перерасти в ядерную войну".
В интересах Америки, и я считаю, что в интересах Украины и россии, чтобы убийства прекратились
Вэнс заявил, что для достижения этой цели лидерство Трампа будет способствовать мирному урегулированию.
Нам не обязательно любить россию, нам не обязательно соглашаться с ее вторжением, но нам нужно объединить их и заняться настоящей дипломатией
Также Вэнс говорил об уступках части територий, захваченных россией.
Я искренне считаю, что украинцам придется самим принять это решение
Вэнс добавил: "Американская внешняя политика слишком часто используется для обострения и продления конфликтов. Я хочу, чтобы американская внешняя политика была направлена на установление мира везде, где это возможно".
Дополнение
13 сентября кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заявлял, что план кандидата в президенты США Дональда Трампа по завершению войны рф против Украины может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных рф территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО.
рф должна проиграть в войне, это не "заморозка" или торговля территорией - Президент16 октября 2024, 11:57 • 60932 просмотра