Джей Ди Вэнс высказался об "уступках территориями", говоря о войне в Украине

ukenru
Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
08:21 • 66654 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
08:02 • 107112 просмотра

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Эксклюзив
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
07:29 • 108952 просмотра

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
06:32 • 101604 просмотра

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

Эксклюзив
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
25 октября 2024, 12:28 • 172914 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Эксклюзив
Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
25 октября 2024, 12:01 • 143206 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

Эксклюзив
Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
25 октября 2024, 11:44 • 143775 просмотра

Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

Эксклюзив
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
25 октября 2024, 08:44 • 196748 просмотра

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
24 октября 2024, 12:43 • 152954 просмотра

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

Эксклюзив
Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
24 октября 2024, 12:10 • 152797 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве слышны взрывы: ПВО работает над защитой столицы

В Киеве слышны взрывы: ПВО работает над защитой столицы

03:20 • 83732 просмотра
Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших возросло до 19 человек, есть погибшие

Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших возросло до 19 человек, есть погибшие

04:19 • 70412 просмотра
Враг атаковал Запорожскую область: 330 ударов по 13 населенным пунктам

Враг атаковал Запорожскую область: 330 ударов по 13 населенным пунктам

04:31 • 50631 просмотра
Обстрел Херсонщины: погибли 3 человека, 7 человек пострадали

Обстрел Херсонщины: погибли 3 человека, 7 человек пострадали

04:52 • 60972 просмотра
Потери рф в войне за сутки: 1690 оккупантов

Потери рф в войне за сутки: 1690 оккупантов

05:00 • 42383 просмотра
публикации
Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

08:02 • 107104 просмотра
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
Эксклюзив

07:29 • 108945 просмотра
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
Эксклюзив

25 октября 2024, 12:28 • 172908 просмотра
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
Эксклюзив

25 октября 2024, 08:44 • 196742 просмотра
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

25 октября 2024, 08:39 • 175637 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

15:32 • 108476 просмотра
«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

25 октября 2024, 08:13 • 145198 просмотра
Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

24 октября 2024, 17:09 • 117689 просмотра
Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

24 октября 2024, 10:51 • 125071 просмотра
72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

24 октября 2024, 09:11 • 129221 просмотра
Актуальное
Джей Ди Вэнс высказался об "уступках территориями", говоря о войне в Украине

Джей Ди Вэнс высказался об "уступках территориями", говоря о войне в Украине

Киев  •  УНН

12:45 • 2187 просмотра

Read in English

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс высказался о возможных территориальных уступках в войне с россией. Он заявил, что лидерство Трампа приведет к "мирному" урегулированию конфликта.

Кандидат от Республиканской партии в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс, коментируя войну в Украине, высказался про "уступки территориями". Он заявил, что лидерство Дональда Трампа будет способствовать "мирному"  урегулированию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на News Nation.

Детали

Вэнс заявил, что администрация Трампа будет добиваться прекращения войны в Украине, и предупредил, что чем дольше будет продолжаться конфликт, "тем сильнее он рискует перерасти в ядерную войну".

В интересах Америки, и я считаю, что в интересах Украины и россии, чтобы убийства прекратились

- сказал Вэнс.

Вэнс заявил, что для достижения этой цели лидерство Трампа будет способствовать мирному урегулированию.

Нам не обязательно любить россию, нам не обязательно соглашаться с ее вторжением, но нам нужно объединить их и заняться настоящей дипломатией

- заявил он.

Также Вэнс говорил об уступках части територий, захваченных россией.

Я искренне считаю, что украинцам придется самим принять это решение

- сказал Вэнс.

Вэнс добавил: "Американская внешняя политика слишком часто используется для обострения и продления конфликтов. Я хочу, чтобы американская внешняя политика была направлена ​​на установление мира везде, где это возможно".

Дополнение

13 сентября кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заявлял, что план кандидата в президенты США Дональда Трампа по завершению войны рф против Украины может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных рф территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО.

рф должна проиграть в войне, это не "заморозка" или торговля территорией - Президент16 октября 2024, 11:57 • 60932 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаполитикаНовости Мира
j-d-vensДж. Д. Вэнс
respublikanskaya-partiya-soedinennie-shtatiРеспубликанская партия (Соединенные Штаты)
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина