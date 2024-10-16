рф должна проиграть в войне, это не "заморозка" или торговля территорией - Президент

Президент Владимир Зеленский заявил, что россия должна проиграть в войне и это не "замораживание", это не торговля территорией или суверенитетом Украины. Об этом он сказал во время представления Плана победы в ВР, передает УНН.

россия должна проиграть в войне против Украины. И это не "замораживание". И это не торговля территорией или суверенитетом Украины. Мы должны реализовать План победы, чтобы заставить россию быть на Саммите мира и быть готовой закончить войну - сказал Зеленский.

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Президент Зеленский обнародовал План победы из 5 пунктов и 3 секретных приложений. План включает геополитический, военный, экономический и безопасностный аспекты для завершения войны и обеспечения безопасности.

Зеленский сообщал, что украинские партнеры, которым уже был представлен План победы, отнеслись к нему практично. Внимательно. Команды сосредоточены на деталях ради действенной поддержки.

Сейчас План уже представлен руководству США, Германии, Италии, Франции и Великобритании.

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