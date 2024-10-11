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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МИД опроверг заявления иностранных СМИ о якобы готовности Украины к уступкам рф

МИД опроверг заявления иностранных СМИ о якобы готовности Украины к уступкам рф

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 07:55  •  6993 просмотра

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МИД Украины опроверг манипулятивные публикации в иностранных СМИ о якобы готовности к уступкам рф. Министерство отмечает неприемлемость таких уступок и поддерживает Формулу мира Зеленского.

МИД опроверг манипулятивные публикации в ряде иностранных СМИ о якобы готовности Украины к уступкам россии за счет собственного суверенитета и территориальной целостности, передает УНН.

Министерство иностранных дел Украины опровергает манипулятивные утверждения, озвученные в ряде иностранных СМИ, о якобы готовности Украины к уступкам агрессору за счет собственного суверенитета и территориальной целостности. Подчеркиваем неприемлемость таких уступок

- говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что подобные утверждения лишь воспринимаются агрессором как признак слабости, дают ему неоправданную надежду на успех агрессии и действенность его ультиматумов и шантажа.

Единственным реалистичным путем к восстановлению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины была и остается Формула мира, которая основана на уважении к Уставу ООН и императиве полного восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. После успешного Первого Глобального Саммита мира в Швейцарии, который объединил более сотни участников вокруг уважения к международному праву, продолжается процесс подготовки ко Второму Саммиту мира

- отмечает МИД.

Сообщается, что уже состоялись тематические встречи по пунктам Формулы мира по энергетической и продовольственной безопасности, а также восстановлению справедливости. Вскоре планируются мероприятия по другим пунктам этой инициативы.

Сейчас все конструктивные мирные усилия направлены именно на эффективную имплементацию Формулы мира. При этом стоит отдельно подчеркнуть, что План победы, представленный Президентом Украины Владимиром Зеленским партнерам Украины, является не заменой Формулы, а практическим инструментом для ее внедрения. Принцип "Никаких договоренностей об Украине без Украины" и императив уважения к международному праву и Уставу ООН остаются обязательными и неизменными для всех. Украина не примет никаких инициатив, которые их нарушают

- говорится в заявлении.

Зеленский: если мы реализуем План победы, то россия не сможет продолжать войну и будет принуждена к миру10 октября 2024, 21:47 • 14090 просмотров

Отмечается, что целью Украины является не фиктивный, а всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир, который будет гарантировать безопасность для украинского народа, обеспечит ответственность за российские преступления и сделает невозможным повторение агрессии.

"Убеждены, что такая цель отвечает также интересам всех миролюбивых стран и их народов.

В МИД также отметили, что нужны смелость и решительность во внедрении Формулы мира, а не суррогатные, слабые и наивные решения под фиговым листком "реализма", которые только дадут агрессору возможность подготовить новое нападение на Украину и остальной свободный мир.

"Призываем все государства и международные организации, всех лидеров, политиков и общественных деятелей, которые уважают Устав ООН, международное право и ценность человеческой жизни, объединить усилия для восстановления реального устойчивого и справедливого мира, а не подпитки иллюзий и аппетитов агрессора", - заявили в МИД.

Дополнение

Издание Corriere della Sera писало, что Зеленский якобы "был бы готов к прекращению огня вдоль нынешней линии - без признания новой официальной границы - в обмен на определенные обязательства Запада.

Советник Президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин опроверг это.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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